Cinco actividades para realizar en verano y familiarizar a los mayores con la tecnología

Como empresa comprometida con facilitar el acceso a la conectividad y a la tecnología a cada vez más persona, MASORANGE se une este año a la celebración del Día de los Abuelos proponiendo cinco actividades diseñadas para que los más mayores disfruten del verano mientras se familiarizan con la tecnología y aprenden los beneficios que esta les puede reportar en su día a día.





“La inclusión digital es cada vez más importante, especialmente entre el público más senior, que cada vez más ve cómo lo digital cobra importancia creciente en cualquier actividad o trámite ordinario, ya sea pedir una cita sanitaria, realizar gestiones con la administración pública o simplemente para relacionarse con sus propios familiares”, explica Daniel Morales, director de Sostenibilidad y Fundaciones de MASORANGE. “En este sentido, es una tarea de todos que nuestros mayores no se vean excluidos de esta nueva sociedad digital y se sientan cómodos y seguros al usar los nuevos dispositivos y herramientas, evitando así problemas como el sentimiento de soledad, inseguridad o de dependencia digital”, añade.

Planes que realizar con nuestros mayores en verano

Juegos interactivos en casa con el iPad u ordenador: Actividades como puzzles y juegos de estrategia no solo les divierten y les familiarizan con la tecnología, sino que también mejoran sus reflejos y habilidades cognitivas.

Juegos de cartas en la piscina con el móvil: Nada mejor que refrescarse en la piscina mientras se disfruta de los clásicos juegos de cartas en el móvil. Esta actividad combina la tecnología con el entretenimiento tradicional, garantizando horas de diversión en un ambiente fresco.

Cursos gratuitos en línea para mejorar competencias digitales de la mano de expertos: Existen plataformas como el Orange Digital Center de la Fundación Orange que incluyen cursos online gratuitos para acercar herramientas que las personas más mayores pueden emplear en su día a día. Por ejemplo, entre otras formaciones que pueden encontrarse en la plataforma están ‘Búsqueda, acceso y uso de contenidos en Internet’, para aprender sobre la búsqueda y acceso a contenidos en la Red; o el curso ‘Sé + Digital’, en el que desarrollar distintas habilidades digitales.

Videollamadas con familiares y amigos: Una excelente manera de mantenerse conectados es a través de videollamadas. Enseñarles a utilizar plataformas como Skype, Teams o Zoom no solo les permite estar cerca de sus seres queridos, sino que también les ayuda a sentirse menos aislados.

Explorar museos virtuales y tours online: Muchas instituciones culturales ofrecen visitas virtuales a museos y lugares históricos. Esta actividad no solo es educativa, sino que también ofrece una experiencia enriquecedora y lúdica sin necesidad de salir de casa.

En palabras de María Doussinague, responsable de las iniciativas de ‘Mayores Conectados’ que MASORANGE pone en marcha para mitigar la brecha digital entre el público senior: “la tecnología ofrece innumerables beneficios a las personas mayores, que van desde mejorar su calidad de vida hasta mantenerlas conectados con el mundo. Es fundamental que los más mayores se sientan cómodos y seguros al usar todo lo que supone este nuevo mundo digital. Así conseguiremos que se adapten mejor a un entorno cada vez más conectado y ligado a la tecnología”.