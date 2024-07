SEPAR advierte a la población de los efectos de las olas de calor en la salud respiratoria

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) advierte a la población general y especialmente, a todos aquellos pacientes de patologías respiratorias, de las consecuencias que tienen las olas de calor en su salud. En esta línea, SEPAR presenta una serie de recomendaciones para proteger la salud respiratoria de los pacientes durante los episodios de mayor calor de los próximos meses.





Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se considera ‘Ola de calor’ un episodio de al menos tres días consecutivos, durante en el que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000. Debido a que se consideran las temperaturas medias, puede variar lo que se denomina ola de calor en zona como Asturias en comparación con Andalucía. Según sus mismas previsiones, debido al cambio climático, en España aumentará su frecuencia, duración e intensidad en los próximos años.

A menudo, las enfermedades respiratorias se relacionan con los meses de invierno, pero es muy importante recordar que las personas con este tipo de patologías sufren exacerbaciones de sus síntomas durante los meses de verano. Por este motivo, es importante seguir unos cuidados específicos durante los días más calurosos del año, especialmente durante las olas de calor.

De cara a proteger la salud respiratoria de los pacientes respiratorios, SEPAR aconseja:

Evitar las actividades en el exterior en las horas con mayor temperatura. Salga a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando la temperatura es más fresca. Camine por la sombra. Teniendo en cuenta el consejo anterior, planifique sus desplazamientos fuera de los horarios más calurosos.

Es recomendable realizar duchas con agua en casa y, si se encuentra en la calle, mojarse la ropa con agua y usar medidas físicas como sombrero, parasol, etc. Se recomienda vestir ropa ligera, clara y de algodón que permitan la transpiración.

Se aconseja pasar al menos dos horas en refugios climáticos (parques, bibliotecas, etc.) en el caso de no tener sistemas de refrigeración en el domicilio.

Los días de más calor es importante mantener una adecuada hidratación, que además favorece la hidratación de las secreciones, esto junto con las técnicas de fisioterapia respiratoria ayudará a mantener una buena higiene bronquial. Beba, aunque no tenga sed, por lo menos dos litros de agua diarios.

Evitar los fuertes contrastes de temperaturas. Por ejemplo, entre el fuerte calor de la calle y los interiores frescos debido al uso de aire acondicionado. Las temperaturas extremas pueden ocasionar catarros, infecciones virales o irritación de las vías aéreas.

Es recomendable mantener el aire acondicionado a una temperatura estable de 24-26 grados, por otro lado, el aire acondicionado puede incrementar la sequedad del aire.

Es importante mantener el aire acondicionado en óptimas condiciones. La presencia de gérmenes y las temperaturas demasiado bajas podrían favorecer las infecciones respiratorias.

Se recomienda el uso de mascarilla en exteriores cuando se produce el fenómeno que conocemos como calima.

Aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor.

Los dispositivos de ventilación mecánica domiciliaria, así como los dispositivos para las apneas del sueño administran aire ambiente y si este está a alta temperatura puede ser desagradable para el paciente. Por ello, se recomienda mantener la habitación a una temperatura estable.

Si tiene oxígeno suplementario sitúelo en un sitio con buena ventilación y fuera de la luz solar directa. Tengan en cuenta que el propio dispositivo es una fuente de calor.

Siga las instrucciones en todo momento para la toma y conservación de sus medicamentos ofrecida por su equipo sanitario especialista.

“Durante los meses de verano la visita de pacientes respiratorios a los centros de atención primaria se incrementa de forma notable. Es nuestra labor como especialistas acompañar a los pacientes y ofrecerles toda la información necesaria para enfrentarse a este periodo siguiendo ciertas recomendaciones que mejorarán su calidad de vida”, explica el Comité de SEPARpacientes.

Conservación de los dispositivos de inhalación

Además, en lo que refiere a los dispositivos de inhalación, por norma general ninguno debe conservarse en el frigorífico salvo que la temperatura exterior, ya sea en domicilio o en la calle sea superior a 25 ºC. Si la temperatura es superior a 25ºc podemos usar un frigorífico y en este caso debemos poner el dispositivo en el compartimento superior.

Como excepción en España hay solo 2 dispositivos de inhalación en cartucho presurizado que precisan antes de su apertura consérvalos a una temperatura especial en la parte inferior del frigorífico entre 2-8 ºC, (ya que es la zona del frigorífico que garantiza esta temperatura) pero, una vez abierto se puede conservar fuera del mismo.