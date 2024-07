​Poemas “Me gustaría” y “Te quiero” del libro «La Bella Revolución», de Ángel Padilla

Los siguientes dos poemas pertenecen al poemario «La Bella Revolución», de Ángel Padilla, editado en su edición definitiva, en 2024, por la editorial La Tortuga Búlgara.



ME GUSTARÍA

Me gustaría que entrases a dar tu palabra a los juzgados, tú, con tu cuerpo imponente y dulce, tu mirada soñadora y la inocencia de todo tu ser entrando a las iglesias, tú, me gustaría que por un día pudieras decir lo que sientes, lo que piensas de este mundo, que le hables a la cara al ganadero en la vigilia y en sueños y al que dice defenderte, al animalista, en el día y en sueños. Todo cambiaría si tu corazón hablase. Nunca una playa ha dado su voz verdadera a dos enamorados. Si tú hablases, si de pronto entrases a cada casa de esta prisión, y hablases. Me gustaría que por unas horas el mundo se detuviese y se viera obligado a escuchar a tu lengua de flor, que las ancianas abrieran los ojos esa mañana y te vieran todo lo largo que eres al lado de sus lechos. Entrar tú por los hospitales, por mitad del pasillo, entre todas las camillas. Como rebotando tus pies, como siempre lo has hecho. Pero tu hocico que no lleve sangre. Ni tu pecho soledad. Que llegues tú limpio del limpio campo. Por primera vez, Tú, que se te escuche. En un canal nacional, entrando un toro al plató mientras se produce un absurdo debate sobre ti, y tú lamiendo una de las cámaras, oliendo a romero tu cuerpo. Entrar tú en un colegio y pasar por delante de una pizarra donde el profesor está explicando algo sobre los países y las geografías. Entrar tú, me gustaría, a la soledad ahora de mis manos mientras escribo esto y miro tu cara y sé lo que te espera cuando te siento tan cerca y tu sangre es mi sangre. Que entraras a una piscina llena de gente y, ellos gritando de miedo y tú levantando la cabeza al cielo mirando un ave, tu boca que se vea sonreír. Me gustaría verte un día pasar por mi calle, con tu pelo de tierra y cielo y salmo y viento y alegría en tu pecho de canción, yo no diría nada. Interrumpir tu paso / es detener un río. Yo nunca digo nada cuando contemplo el mar.

TE QUIERO

A pesar de la muerte a pesar de los muros a pesar de la vida que nos ha traicionado Que no existen distancias, ya lo ves, yo te beso Más distancia es la muerte y pronto moriremos El segador humano no entrará en ti y en mí El Corazón del mundo hoy late en nuestro beso A pesar de este miedo A pesar de ese fuego En que tú y yo arderemos Más Fuerte es este instante en que te miro fiero y te digo: en lo eterno... yo te quiero, Te Quiero.