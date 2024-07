​Niños, mascotas y muchas maletas: cómo viajar seguros por carretera este verano

Las vacaciones son un momento ideal para desconectar y disfrutar en familia, y muchos eligen el coche como medio de transporte por su comodidad y flexibilidad. Sin embargo, viajar por carretera con niños, mascotas y mucho equipaje requiere de una planificación cuidadosa y del cumplimiento de las normas de seguridad vial para evitar riesgos innecesarios e incurrir en errores que nos obliguen a pagar alguna multa. La seguridad vial es la causa del Grupo Siglo XXI durante el mes de julio, por ello, a continuación ofrecemos una guía completa sobre cómo garantizar un viaje seguro y placentero para todos los pasajeros, basándonos en la normativa vigente en España.





Seguridad de los niños en el coche

La seguridad de los menores en el coche es una prioridad absoluta y está regulada estrictamente por la ley. Según la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), los niños con una estatura inferior a 135 cm deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Esta medida no solo es obligatoria, sino esencial para minimizar los riesgos en caso de accidente.

Sistemas de retención infantil

Existen varios tipos de sistemas de retención infantil, que deben elegirse en función del peso y la edad del niño:

- Grupo 0 y 0+: Para bebés hasta los 13 kg (aproximadamente hasta 15 meses). Se deben instalar en sentido contrario a la marcha para proteger el cuello y la cabeza del bebé. - Grupo I: Para niños de 9 a 18 kg (entre 1 y 4 años aproximadamente). Estas sillas pueden colocarse en sentido contrario a la marcha, aunque muchas se instalan mirando hacia delante. - Grupo II y III: Para niños de 15 a 36 kg (de 4 a 12 años aproximadamente). En este caso, los elevadores con respaldo ayudan a posicionar correctamente el cinturón de seguridad del coche.

Es crucial que estos sistemas estén homologados y correctamente instalados. La DGT recomienda verificar que la silla esté bien sujeta al asiento y que el niño esté correctamente ajustado en el arnés.

Colocación adecuada

Los menores deben viajar siempre en los asientos traseros del coche, ya que es la posición más segura en caso de colisión. Excepcionalmente, pueden ir en el asiento delantero solo si el vehículo no dispone de asientos traseros, están ocupados por otros menores o no es posible instalar allí el sistema de retención infantil. En este caso, es obligatorio desactivar el airbag frontal.



Transporte de mascotas

Viajar con mascotas también implica seguir ciertas normas para garantizar la seguridad de todos los ocupantes del vehículo. La DGT establece que las mascotas deben ir debidamente sujetas para evitar distracciones y reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Opciones de sujeción

Hay diferentes dispositivos disponibles para transportar a las mascotas de manera segura:

- Trasportines: Ideales para animales pequeños, deben colocarse en el suelo del vehículo, preferiblemente en la parte trasera. - Arneses de seguridad: Se enganchan al cinturón de seguridad y son aptos para perros medianos y grandes. Es importante que sean de dos puntos para evitar movimientos bruscos del animal. - Rejillas divisorias: Utilizadas principalmente en coches familiares y furgonetas, separan el maletero del habitáculo. Permiten que la mascota viaje en el maletero, reduciendo las distracciones. Independientemente del método elegido, es fundamental que las mascotas no puedan moverse libremente por el vehículo, ya que podrían causar accidentes o resultar gravemente heridas.



Gestión del equipaje

El equipaje también puede representar un riesgo si no se gestiona adecuadamente. Una carga mal distribuida puede afectar la estabilidad del vehículo y, en caso de frenazo brusco, los objetos sueltos pueden convertirse en proyectiles peligrosos.

Recomendaciones para el equipaje

- Distribución del peso: Coloca los objetos más pesados en la parte inferior del maletero y distribuye el peso de manera uniforme para evitar desequilibrios. - Redes y compartimentos: Utiliza redes o compartimentos específicos para asegurar la carga y evitar que se desplace durante el viaje. - Techo del coche: Si llevas equipaje en el techo, asegúrate de utilizar un portaequipajes adecuado y de no superar la carga máxima recomendada por el fabricante del vehículo. - Cinturones y amarres: Usa cinturones o amarres adicionales para asegurar objetos grandes que no caben en el maletero.

Consejos adicionales para un viaje seguro

Además de seguir las normativas específicas para niños, mascotas y equipaje, hay una serie de recomendaciones generales que pueden contribuir a un viaje seguro y cómodo:

- Planificación de la ruta: Planifica la ruta con antelación, incluyendo paradas regulares para descansar. Esto es especialmente importante cuando viajas con niños y mascotas, ya que necesitan estirarse y relajarse. - Revisión del vehículo: Antes de salir de viaje, realiza una revisión completa del vehículo, prestando especial atención a los frenos, neumáticos, luces y niveles de aceite y agua. - Documentación en regla: Asegúrate de llevar toda la documentación del vehículo, así como la tuya y la de los pasajeros (incluidas las mascotas, si es necesario). - Kit de emergencia: Lleva un kit de emergencia que incluya botiquín, triángulos de señalización, chalecos reflectantes y herramientas básicas. - Evita distracciones: Mantén la concentración en la carretera. Utiliza dispositivos manos libres si necesitas usar el teléfono y asigna a un copiloto la tarea de gestionar el GPS o atender a los niños. - Condiciones climáticas: Infórmate sobre las condiciones climáticas antes de salir y adapta la conducción a las circunstancias. La lluvia, la nieve o el viento pueden afectar significativamente la seguridad del viaje.

Normativa específica y multas

El incumplimiento de las normativas sobre sistemas de retención infantil, transporte de mascotas y gestión del equipaje puede acarrear multas y la pérdida de puntos del carnet de conducir:

- Sistemas de retención infantil: Multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet. - Transporte de mascotas: Multas de hasta 100 euros si no están adecuadamente sujetas. - Equipaje mal asegurado: Multas de hasta 200 euros.

Las claves para disfrutar de unas vacaciones seguras

Viajar en coche con niños, mascotas y mucho equipaje puede ser una experiencia placentera si se toman las precauciones necesarias. Cumplir con la normativa vigente no solo evita sanciones, sino que garantiza la seguridad de todos los ocupantes del vehículo. La planificación, la correcta instalación de sistemas de retención y el uso adecuado de dispositivos de sujeción son clave para disfrutar de unas vacaciones seguras y sin contratiempos.