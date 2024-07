Con valores sí que hay educación

Ya hace décadas que la educación, la enseñanza, ha dejado de ser aprender las “cuatro reglas”. Desde hace años todo es más amplio y más complejo, ya que desde la tendencia conservadora, por ejemplo desde la ideología de Vox, no se habla solo de enseñar, se habla de educar: educar es un concepto amplio, que incluye contenidos, pero con valores.

Por otra parte, desde los llamados idearios “progres” eso de los valores parece que no va con ellos.

Una educación acompañada de valores morales es un elemento indispensable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El respeto nos hace crecer como personas, y eso debe suponer un beneficio para nuestra sociedad.

Con ideologías tóxicas, como las que practica la izquierda de este país, la educación se resiente y no avanza. Nos podrán vender eso de “educación moderna”, pero lo moderno no siempre es viable, y si es en el ámbito de la educación, muchísimo menos.

Una nación se hace grande si su enseñanza y su educación destacan por caracterizarse por el respeto a la moralidad.