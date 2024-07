Cuando no se conocía el ADN, ni por asomo se sabía qué era ni en qué consistía, nuestros mayores, cuando una persona actuaba de una forma determinada, para hacer el bien o el mal, decían “fulanito es así, porque lo lleva en la masa de la sangre”. Era la transmisión por herencia genética que hoy todos conocemos. Pero parece ser que esa herencia genética no solo se da entre seres humanos, sino también en corporaciones o formaciones. Estoy pensando en el PSOE, partido político que, desde su fundación, ha dado buenas muestras de estar impregnado de corrupción desde que Pablo Iglesias lo constituyó en Madrid el dos de mayo de 1879. Pero a lo que deseo aplicar mi atención es que, desde ese momento, y cada vez que los socialistas han tenido oportunidad de alzarse, de la forma que sea, con el dinero de los contribuyentes lo han realizado sin ningún escrúpulo, miramiento, ni arrepentimiento. La historia del PSOE está repleta de episodios salvajes, desgarradores y en muchas ocasiones aterradores. El PSOE asume siempre todo su pasado y a todos sus dirigentes, simpatizantes y militantes, por muy criminales, corruptos o asesinos que estos hubieran podido ser (Menos en los tiempos presentes con Pedro Sánchez que pretende reescribir una historia, no concordante con la realidad). Nunca han manifestado públicamente, arrepentimiento por hechos, dichos o sucesos que podrían haber sido susceptibles, como mínimo, de algún tipo de crítica, aunque sea constructiva, la mínima aceptación de que en algo se pudieron haber equivocado. Javier García Isac 18 de noviembre de 2023 (dixit). De la misma manera ha trapicheado con los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos y todo lo corruptible que se le haya puesto a mano. Muchos de nosotros, los que vivimos en aquellos tiempos no olvidamos los gatuperios de Juan Guerra el “hermanísimo” de Alfonso, y los negocios que realizaba en el despacho que le regalaron en la Delegación del Gobierno de Sevilla, que fueron el inicio y el fin del mandato socialista durante tantos años. ¿Se acabaron los hermanísimos? ni mucho menos. Para nuestra desgracia, continúan. Pedro Sánchez por no ser menos, no sólo tiene un “hermanísimo” y una “esposísima” que dan sopa con honda a todos los corruptores y corruptibles que haya podido haber en el PSOE en tiempos pasados. No digo futuros porque siempre habrá quien lo mejore. Ambos están metidos hasta las cejas en ese fango, mejor, en ese cieno, que Pedro denuncia. Pero veamos en qué cantidad se cifra la fortuna del hermano:

-Posee un patrimonio de dos millones de euros, según una información que ha adelantado Voz pópuli y de la que también dispone THE OBJECTIVE. -También en propiedad tiene tres pisos (en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), - 63.880 euros en diversas criptomonedas - 1,4 millones de euros en acciones en el BBVA y, - 114.973 euros en depósitos en cuentas bancarias.

Además goza de: - Un puesto creado a medida en la Diputación de Badajoz. -Una baja de paternidad sin tener hijos conocidos. - Una residencia fiscal en el extranjero. - Un sueldo público difícilmente justificable. - Todo, pese a que su salario anual, como trabajador de la Diputación de Badajoz, es de 55.000 euros anuales. Me pregunto lo mismo que Lilian de Celis en su famoso cuplé “LA CHICA DEL 17”

¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto? ¡Cómo destaca! Pero ella dice, al verlas en ese plan: "La que quiera coger peces, que se acuerde del refrán.

Donde se mete lo sabemos: es socialista. ¿De dónde saca? De cualquier sitio en el que puede meter la mano. Coger peses: hacerte socialista y ocupar un buen cargo en el Partido. ¿Qué podemos decir de la “esposísima” de Pedro? La esposa del César, en este caso Pedro Sánchez, no solo ha de ser púdica: "La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo". Bastante que le importa a ella ser púdica, en este caso, íntegra, con la cantidad de trapicheos que ha llevado entre manos desde que Pedro Sánchez ocupó un cargo importante en el PSOE, y más todavía desde que preside nuestro Gobierno. Llevo tiempo haciéndome la misma pregunta, ya que Pedro Sánchez dice que todo es mentira, que son bulos de la fábrica del fango, ¿por qué no denuncia estos, según él, bulos? ¿Por qué no lava su buen nombre, el de su hermano y el de su esposa? Si no lo hace nos da motivos para que pensemos que cundo el río suena agua lleva.