​Empar Fernández gana el Hammett de novela negra con la historia de un niño autista que desaparece

La novelista y profesora de historia Empar Fernández (Barcelona,1962) se ha alzado este viernes con el Premio Dashiell Hammett que concede la Semana Negra de Gijón a la mejor novela negra escrita en español en 2023 con 'El miedo en el cuerpo', una obra en la que, según el jurado, transmite "la angustia, el dolor y el miedo con una pluralidad de voces".



En la novela un niño juega en una plaza del centro de Barcelona dando patadas a un balón. En un descuido de su madre, el niño desaparece. ¿Se ha perdido o se lo han llevado? Daniel no es un niño como los demás, no tiene los mismos recursos y es incapaz de pedir ayuda en una ciudad en la que acechan mil peligros. Daniel está completamente solo.

Pronto el inspector Tedesco, incentivado por un interés personal, trata de seguir la pista del niño perdido. Lo que ignora es que ese caso, en apariencia único y aislado, lo enfrentará a una trama criminal organizada responsable de más secuestros infantiles.

El miedo en el cuerpo permite al lector acompañar a Daniel en su deambular por una ciudad hostil y sentir el miedo y la estupefacción de un niño de siete años que no reconocer nada ni a nadie.

Después de Será nuestro secreto, con gran acogida y unas críticas inmejorables, Empar Fernández vuelve con la segunda entrega de la serie protagonizada por el inspector de los Mossos d'Esquadra Mauricio Tedesco y su equipo policial, donde el lector encontrará muchos de los rasgos que caracterizan la obra de la autora: una visión social profundamente humana y empática, la dificultad que representa adaptarse a un mundo cambiante y la progresiva banalización del mal.

Empar Fernández (Barcelona) es autora de novelas que abordan la historia europea contemporánea (Mentiras capitales, Hotel Lutecia, Irina, La epidemia de la primavera —finalista del Premio Espartaco de Novela Histórica—), de obras de divulgación histórica de carácter local, de ensayos humorísticos y de numerosas novelas de género negro escritas en solitario (Sin causa aparente, La mujer que no bajó del avión, La última llamada y Maldita verdad —Premio Tenerife Noir, Cubelles Noir y finalista del Premio Hammett—) o a cuatro manos junto a Pablo Bonell (Las cosas de la muerte, Mala sangre, Un mal día para morir o Líbranos del mal).

Recientemente ha publicado Som uns pringats, novela juvenil incluida también en el género delictivo. En 2022 recibió el Memorial Antonio Lozano del Festival Granada Noir por el empeño en evidenciar la desigualdad y la injusticia social presente en toda su obra.

Será nuestro secreto (Alrevés, 2022) es la primera novela protagonizada por el inspector de los Mossos d’Esquadra Mauricio Tedesco y su equipo y ha tenido una gran acogida por parte de los lectores y de la crítica. El miedo en el cuerpo es la segunda entrega de la serie.