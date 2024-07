Activistas del fango y torpe bulo

Hay mamporreros subvencionados por el Gobierno, que actúan como puntuales activistas en favor del régimen sanchista. Algunos se dicen periodistas, o creen serlo por tener un título que firma el Rey, pero dejan mucho que desear a la hora de elaborar noticias, con especial inclinación hacia los torpes bulos para hacer mérito y distraer la atención. Se contradicen y acaban por engullir sus propias mentiras, a modo de verdad investigada y comprobada. ¡Cuánto falseador de información deambula por el periodismo «de pesebre», sobre todo en hojas parroquiales con formato de diario digital, que apenas lee nadie!

Hay activistas que, a modo de periodistas de nulo crédito, van de ridículo en ridículo hasta el descrédito total. Compruebo que, a los adláteres de la ultraizquierda, el mentir y el injuriar siempre les sale gratis. Con la atrocidad lanzada vengativamente contra el juez, Juan Carlos Peinado, la desinformadora que ha incubado el bulo fácil y embarrador se lleva una ración monumental de ridículo y vergüenza propia. Tras la respuesta que ha recibido en las redes sociales no creo que le queden ganas de volver a injuriar gratuita y dañinamente, difundir interesadas falsedades y mentir a sabiendas. Sin duda, merece una querella en toda regla por parte del juez Peinado, pero…

Sí, amigos lectores, parece que había que dañar intencionadamente al ínclito juez Peinado y alejar la atención de la presuntamente corrompida, Begoña Gómez. Ya saben que siempre hay estrafalarios «juntaletras» que se brindan a todo si es para medrar o poder lamer donde no deben, hasta que un día se envenenen por lambetear en el sitio equivocado. No puedo entender, ni puede hacerlo cualquier persona normal, que un periodista pueda llegar a pensar que un mismo ciudadano tenga dos números de DNI diferentes. Bien es verdad que su cuñado sí tiene dos números: en España y en Portugal para no tributar a la Hacienda española. Y no sé si tendrá otro DNI por haber vivido en San Petersburgo. Perdónenme por tanta mofa, pero es que lo de dos DNI, una periodista y un “periodisto” sin red y en una cadena de TV, además de la pronta difusión de ese bulo recalentado. Es para correr a gorrazos a tanto pardillo desnortado.

Me cuesta pensar que, en el siglo XXI, con TV en color, haya gente que siga sintonizando este tipo de cadenas, pero claro, ya dijo Lenin aquello de: «la mentira como arma de la revolución proletaria». Yo la tengo capada desde hace tiempo. Y parece que tales desinformadores y fabricantes de bulos no tiene inconveniente en hacer el ridículo más espantoso a la vista de todos.

Ambos han quedado con las posaderas al aire, vacíos de credibilidad y con su bandera de odio arrastrada por el fango del albañal. Supongo que querían ganar méritos de cara al sanchismo autócrata y atrabiliario. Sin duda, lo sucedido es una flagrante vergüenza, pero todo sea por defender la ideología sanchista y corrupta. Por cierto, hoy he encontrado un video en YouTube titulado «La opinión de Juana Flores» donde se insulta descaradamente --aprovechando la información falsa de los dos DNI del juez Peinado—a este juez. Prefiero que lo visualicen para que comprueben la gran cantidad de insultos que la tal Flores propina al togado.

El video muestra un odio descontrolado y un brutal afán de hacer daño interesado. Si tras verlo el juez permanece con los brazos cruzados perderá todo mi respeto por dejar que arrastren su toga por el fango que, curiosamente, siempre llega del mismo sitio y tiene su razón social en «Moncloaca». El título del video es «Descubren que el juez Peinado tiene dos DNI». ¡Santo cielo, qué tropa más vengativa y cargada de odio irracional! Confieso que hacía tiempo que no sentía tanta vergüenza en tan poco tiempo.

No voy a entrar en los servicios prestados al PSOE por parte de la activista que difundió el bulo dañino porque eso no interesa al lector. Eso sí, lo de sectaria ya no se lo quita ni con jabón neutro, al igual que no se desprenderá de la fama de correveidile desinformada. «¡Manda huevos!», que diría Federico Trillo. «Demasiados melones ruedan por el periodismo desinformador», en palabras del siempre certero y avispado, Alfonso Guerra. La próxima vez que a esa «experta en bulos» le escuche decir que es una «periodista independiente, crítica y alejada de cualquier partido político», juro que le haré públicamente una pedorreta con peineta, no dudaré en desternillarme en su cara y recordarle preguntarle si ya tiene dos DNI.

El bulo de los dos DNI a nombre del juez Peinado se lo tragaron en el mentidero de la Sexta. Como la falsedad viene de la ultraizquierda, difusora de odio y venganza, se da por buena y se trata como verdad consagrada. ¿Quién carajos le mandó a Rajoy levantar, con ingentes cantidades de dinero, esa cadena de TV, haciéndolo a destiempo y siendo un despropósito reiterado? No tengo dudas de que éste es el periodismo desinformador que le gusta al «puto jefe» del fango procedente de «Moncloaca». Por suerte, el nivel del periodismo en España es mucho mejor, sin duda.

¡Y que tengamos que pagar a esta gente tan mentirosa, desinformada y dañina…! ¡Difama, difama, que algo queda! Decía un usuario de “X” (antes Twitter), que se mofaba de la periodista desinformadora: «tengo tres primos que se llaman igual que yo.... Menos mal que solo yo saqué la carrera... Y ahora los cuatro somos ingenieros».

En fin, informadores «buleros» como los aludidos en este artículo acabarán dando por buenas las tres cartas de Pedro Sánchez y las compararán en un claro alarde de ignorancia con las colectivas de San Pablo a los corintios, efesios, tesalonicenses, gálatas, romanos, colosenses, filipenses o hebreos.