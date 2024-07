Martingalas

1

Una martingala deshaciéndose entre los dedos de nuez fosilizada una martingala distrayéndose, jugándose la cruz, la rosa y la sangre (y sus poco [demoradas equivalencias) una martingala, que no dos, que no cinco ascuas o catorce herreros apostando al refrán [que les incumbe una martingala que no varias veces mi corazón capitaneando la miel y la discordia (bugui - [bugui echado sobre tus ojeras ininteligibles) una martingala que arracime en navidad flor y coliflor, col y caracol, prédica y predicamento, [claro que sólo en navidad una martingala con esparadrapo y una martingala con un talismán una martingala absteniéndose de saludarme en los días de lluvia una martingala como ella sola una martingala para quien aprese al que dejó la estridencia en el rellano una martingala con barbijo de hierbas una martingala castellana en Indonesia una martingala con estupro y cuernitos de grasa una martingala que vocifere cuando las demás lloren una martingala para mediocres cautos, brillos menores (clásicos espolvoreados en mis [retahílas) una martingala con las naves abiertas cuando no las venas una martingala que tuviera a bien el ombligo aceitoso de un querubín una martingala “con mi hermana no te metás” una martingala tanto es así, que atrabiliaria, sin cortapisas, consabida, tórpida, de [chiripa y demodé una martingala que cante al cerciorarme de tu cuerpo entretenido una martingala crónica de pesares.

2

Una martingala para aherrojarse las monjas una martingala para comer en público una martingala cuya mamá la “asme” una martingala espécimen fortuito de las uniones difusamente plausibles de [codornices y emperatrices, sordos y sorbos, cabos y rabos, piedras y hiedras, [emasculados y sobreañadidos, púberes e impúberes, capitales y trabajadores una martingala para nunca decir nunca, siempre y jamás una martingala que contemple los lindes entre basarse y besarse una martingala que amarroque pendencia una martingala pedestre, que no ecuestre, pero... una martingala para cadáveres eternamente deliciosos una martingala caliente como la tía de mis sueños una martingala para no darse cuenta de lo que hace falta una martingala que desbroce turgencias (las que imaginan) una martingala para prosódicos en plan de lucha una martingala que denuncie el índigo, las frambuesas, el pachuli, el gemidito y la [electricidad una martingala para padrastros y padrillos una martingala por la mitad o sin acotaciones una martingala con tachas (sin embargo, donde reclinar la cabeza) una martingala que se precie, que se justiprecie una martingala “delito en la isla de las cabras” enfebrecidas una martingala trago va, trago viene una martingala fácil de repujar una martingala huracanada que huracanee una martingala que cede una martingala una martingala que se dé una martingala que porfíe de balde una martingala que se escriba al correr de la pluma de pato silvestre una martingala que farfulle en jerigonza una martingala madre de dios ahora y a deshora con dos gotitas de coñac una martingala para cónyuges de cera o expresión ceruminosa una martingala adorable, sucinta, mensual o de mantenimiento una martingala achís una martingala ejém una martingala que bajo y a voces una martingala para fregarse en los bien pensantes, en los bien hablantes y en los malvivientes una martingala para Lacustre Narcilando.

3

Una martingala crispada la grafía una martingala para que, en el calendario de santos, una viuda virgen y matrona, alterne [con el abad beato Raimundo de Fitero una martingala que se juegue a los dados sobre un paño de lágrimas una martingala que declame: “Me voy con la lechuga para no volver, residente bárbara [(acaso ubicua), observé que ustedes observaron, en éxtasis patibulario se nos recibe con la [masticación” una martingala de su propio peculio una martingala que habría sangrado como flor obtusa una martingala para misántropos encarecidos por sus madres una martingala con botamangas y a barlovento una martingala para la utilería de la Otra Escena una martingala inaudito cetáceo una martingala, una miscelánea y una moraleja una martingala por hipocorísticos preñada una martingala para “cuando venga papi, no se lo digás” una martingala para breves cartilaginosos una martingala en cuarto menguante y cocina kichinet una martingala para egregios con consideraciones sobre la paja en el ojo ajeno una martingala recta trayectoria por el laberinto una martingala para benignos rastacueros una martingala equis como quien dice ene ene una martingala para los fallecidos adjudicatarios de nuestra inquina pulsional una martingala oriflama que nos aleccione en impudicia, sevicia, codicia y estulticia una martingala que berree sin frunces una martingala para revisores de cuentas, con dibujitos y atrocidades una martingala con el vestuario raído una martingala multiorgásmica, multinupcial y múltiplo de las mil y una noches una martingala que se confiese con dos monedas de rubor una martingala con los repulgues espolvoreados con caolín una martingala de sastre en sastre una martingala que inspira, permite que el aire se aburra adentro, y muere una martingala para la autografía: biojoda seria que atañe al autor una martingala con damisela en un coche y perro de aguas una martingala caótica caótica escrutada por un apóstol una martingala con corazoncito en la corteza de un financista una martingala pura, sin soda, sin fernet una martingala desestimada en los grandes salones.

4

Una martingala al denostado cielo si “va a nacer el testigo de mi muerte” una martingala que aspire a escribir bien, sin mirar a quién una martingala rea de día una martingala para Gonzalo, quien, siendo el amante de la amiga de la novia de González, [de pasada, es directamente el amante de la amiga de su amante una martingala con decimales en la leche una martingala venenosa y una martingala venerable una martingala grandiosa del revés una martingala que aquí se ponga a cantar que otro gallo cantaría una martingala que había tenido que enfrentar las tensiones que le causaba la relación [simbiótica de tintes narcisistas que le imponía su madre una martingala con espuma en el sueño una martingala que crepite su fatalidad una martingala con frases robadas en los jardines de Quilmes una martingala con epitalamio subido de tono una martingala parodia de una martingala una martingala vieja bisoña, ex neutra, a tanto la erre de ríspida y de recurrente, a tanto la erre.