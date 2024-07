Cinco consejos para hacer frente al calor y que no afecte a nuestra salud cardiovascular

Ha llegado el verano y, con él, las olas de calor y temperaturas extremas que pueden afectar a la salud cardiovascular. Son diversos los estudios que concluyen la relación entre la exposición al sofocante calor y el mayor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares e, incluso, incluyen entre los principales grupos de riesgo a las mujeres. Por ello, el equipo de expertos del Movimiento Corazón de Mujer advierte de la importancia de estar prevenidos y seguir unos consejos para que el calor no afecte al corazón.





La exposición al calor requiere de unas determinadas respuestas por parte del organismo que pueden incrementar el riesgo cardiovascular, sobre todo en aquellas personas que son más propensas a problemas circulatorios o arteriales. “Sabemos que nuestro cuerpo reacciona a las altas temperaturas y a la deshidratación propia asociada a ellas con un aumento de la demanda metabólica y de la velocidad de coagulación de la sangre, con ciertos desequilibrios electrolíticos y con una respuesta inflamatoria sistémica. Todo ello puede conducirnos a un aumento de la presión sobre el corazón”, explica el doctor Jorge Solís, cardiólogo miembro del Movimiento Corazón de Mujer y fundador de Atria Clinic. Diferentes estudios[i] han demostrado que el calor puede provocar cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y arritmia.

Además, un metaanálisis publicado en Lancet Planet Health[ii] sugiere que la exposición al calor conduce a un riesgo elevado de morbilidad y mortalidad para las mujeres y las personas mayores de 65 años o más, entre otras. “Las mujeres pueden ser más vulnerables al calor debido a factores hormonales, ya que las fluctuaciones en los niveles de estrógenos pueden influir en la regulación de la temperatura corporal y la dilatación de los vasos sanguíneos. Estos cambios son aún más manifiestos durante la menopausia, pues la producción de estrógenos disminuye, lo que incrementa el riesgo cardiovascular”, apunta el doctor Solís. Así, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en olas de calor suele ser mayor en mujeres que en hombres.

En definitiva, el sistema circulatorio se ve afectado por el calor en la medida en que el organismo pierde más líquidos en esta época y, por tanto, se disminuye la cantidad de líquidos que circulan por el torrente sanguíneo, por lo que la circulación es más lenta. “Entre los síntomas que podemos sufrir como consecuencia del calor se encuentra una bajada de la tensión arterial que puede provocar mareos y, en los casos más extremos, síncopes o golpes de calor”, comenta el doctor Solís.

Consejos para prevenir problemas cardiovasculares por el calor

Por todas las razones comentadas, los expertos que forman parte del Movimiento Corazón de Mujer recomiendan seguir una serie de consejos para hacer frente al calor y que no afecte a la salud cardiovascular:

Incrementar la hidratación: beber abundante líquido, fundamentalmente agua, evitando las bebidas carbonatadas y azucaradas. Conviene hidratarse varias veces al día, como mínimo dos litros de agua diarios.

Evitar los cambios bruscos de temperatura: es importante mantener estable la temperatura corporal evitando cambios bruscos de ambientes muy frescos a ambientes de extremo calor. Asimismo, es importante pasar períodos de tiempo en espacios bien ventilados y con aire acondicionado moderado.

Seguir una dieta saludable, controlando la sal y las grasas: la alimentación equilibrada y saludable es fundamental para hacer frente a las altas temperaturas. Conviene incluir platos fríos en los menús como medida refrescante, con muchas frutas cítricas, así como sandía, melón o pomelo, que tienen un alto contenido en agua, lo mismo que las verduras de hoja verde. Conviene evitar comidas pesadas y grasas, ricas en sal y azúcares, así como la cafeína y el alcohol. Por último, es importante prestar atención a la temperatura de los alimentos y a la cantidad: se optará por comer en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia durante el día y se evitarán los guisos y comidas calientes para mantener estable la temperatura corporal.

Usar ropa ligera: se recomienda usar ropa ligera y de tejidos transpirables, adaptada a la actividad que se vaya a realizar, para evitar la sudoración y sus consecuencias. Además, será prioritario el uso de una gorra o gorro, preferiblemente que cubra las orejas, ya que la mayor parte del calor corporal se pierde por la cabeza.

Evitar la exposición al calor en horas centrales del día: es importante evitar pasar tiempo al aire libre en las horas de mayor exposición solar, es decir, entre las 12 y las 16 horas, sobre todo, no haciendo deporte al aire libre en esta franja horaria.

Corazón de Mujer es un movimiento que nace para concienciar sobre una realidad no siempre conocida: las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte entre las mujeres, (26,17%) incluso por encima de cualquier tipo de cáncer (18,6%). Es un movimiento liderado por la cardióloga Leticia Fernández-Friera, fundadora de ATRIA Clinic, e inspirado en la iniciativa internacional ‘Go Red for Women de la American Heart Association’ que ha logrado una reducción superior al 30% de la mortalidad cardiovascular femenina en Estados Unidos. Corazón de Mujer quiere intervenir para formar e informar a la sociedad incidiendo en la importancia de conocer los riesgos asociados a la enfermedad cardiovascular y crear hábitos de vida saludables.