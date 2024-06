Nuevo Toyota GR Yaris, más potente y con mejor respuesta

Toyota España lanza la gama 2024 del Toyota GR Yaris con una serie de mejoras técnicas y de diseño que prometen ofrecer una experiencia al volante aún más intensa. El GR Yaris cosechó multitud de éxitos desde el momento de su lanzamiento en el año 2020 y tiene su origen en la filosofía de mejora constante que emerge de la competición por venir del mundo de los rallyes. Esta nueva entrega 2024 es más potente y ofrece una mejor respuesta.



Inspirado en la competición aportando más placer en la conducción y con más potencia y seguridad Se ha mejorado la refrigeración de los frenos, ampliando las aberturas del paragolpes y los conductos de refrigeración, y se ha equipado un pequeño sub-radiador para ayudar al motor a mantenerse en la temperatura óptima de trabajo, incluso en las condiciones más exigentes. Además, las versiones con caja automática equipan un radiador de aire para enfriar el aceite de la misma. Otro elemento completamente nuevo es la rejilla del radiador que pasa a ser de acero, permitiendo ser reparada en caso de recibir un impacto al rodar en pista.



A bordo, también se han implementado numerosos cambios. Por ejemplo, se ha reducido la altura del puesto de conducción en 25 mm, permitiendo adoptar una postura más adecuada para practicar una conducción dinámica o rodar en pista. Por otro lado, el salpicadero ha sufrido un completo rediseño, siendo ahora específico de este modelo, y situando los elementos y funciones de uso frecuente, al sencillo alcance del conductor.

En cuanto al bastidor, su rigidez ha sido reforzada gracias a un número mayor de puntos de soldadura y a la extensión del área donde se aplica adhesivo estructural.

La potencia se ha incrementado en 15 CV y el par sube 30 Nm, con unos valores máximos que pasan de 261 CV y 360 Nm a 280 CV y 390 Nm.



El nuevo GR Yaris 2024 mantiene una caja de cambios manual de seis velocidades, pero otra de las grandes novedades es que está disponible con una nueva transmisión automática GAZOO Racing Direct de ocho velocidades, que ofrece un rápido cambio de marchas y un comportamiento a la altura para rodar en pista o practicar una conducción dinámica. En seguridad activa, el nuevo GR Yaris se coloca a la altura del resto de la gama de producto de Toyota, con novedades como el Asistente Anti-Colisión en Giros, Asistente Activo de Emergencia a la dirección (ESA) o Actualizaciones Online (OTA) 10 años. En cuanto a la experiencia multimedia, incluye el sistema multimedia Toyota Smart Connect, así como un cuadro de instrumentos digital de 12,3” con varios modos configurables para representar la información, en función al tipo de conducción que se practique.



Nueva gama GR Yaris RZ y colores

El acabado RZ del GR Yaris 2024 incluye como novedad el diferencial Torsen de deslizamiento limitado, suspensión GR Circuit, pinzas de freno de color rojo, llantas de aleación de 18”, neumáticos Michelin Pilot Sport 4S y tapicería de cuero sintética en color oscuro con pespuntes en gris.

Con el Circuit Pack, el modelo equipa llantas forjadas de 18” y una tapicería de cuero sintético, también en color oscuro, pero con pespuntes y cinturones delanteros en color rojo. Tanto el acabado RZ como el RZ Circuit Pack están disponibles con cambio manual.

Por su parte, el Touring Pack incluye detector de ángulo muerto, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, volante y asientos delanteros calefactables y equipo de audio premium JBL con ocho altavoces. Esta opción, a diferencia de los otros dos, está disponible tanto con cambio automático como con cambio manual.

Por último, el Touring Pack Plus está disponible con cambio manual y, adicionalmente al equipamiento que incluye el acabado Touring Pack, equipa llantas forjadas de 18” con asientos de cuero sintético con pespuntes y cinturones en color rojo.

El GR Yaris presenta una amplia gama de colores donde destaca el nuevo color Gris Átomo como gran novedad, que se suma a los ya habituales Rojo Emoción, Negro Montecarlo y Blanco Classic, que representan fielmente los colores de TOYOTA GAZOO Racing (TGR).

Precios

El nuevo Toyota GR Yaris RZ está a la venta en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España por 47.500 € para el acabado RZ, o 49.500 € en caso de elegir la opción ‘Circuit Pack’. La forma más rápida y accesible para ser propietario de uno de los exclusivos GR Yaris es Toyota Easy Plus por sólo 275 €/mes, programa de financiación y servicios añadidos —4 años de garantía y 4 años de mantenimiento—.

La frase del constructor Ettore Bugatti: "Diseño mis coches para correr, no para frenar".