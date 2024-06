¿Dónde estamos?, ¿dónde los pastores?

En la vida política de cualquier país existen momentos de pequeñas, medianas y hasta muy llamativas CONVULSIONES. Es normal, pero lo que no cuadra es que dichas CONVULSIONES sean provocadas por intereses partidistas, por interpretaciones manipuladas de los conceptos progresismo y centro equilibrado de dicho progresismo.

Toda Nación tiene unas bases de convivencia establecidas por consenso social. Entre dichas bases las destacadas e imprescindibles está:

- La Separación de poderes - La figura equidistante que conocemos como Presidencia del congreso - Los JURAMENTOS o COMPROMISOS des Gobernantes y autoridades Comunitarias cuando ACEPTAN Y TOMAN la responsabilidad política que se les asigna. - El concepto de IGUALDAD ante las LEYES para todos los votantes ciudadanos de derecho. - Los DELITOS que la Constitución no acepta y que por tanto NUNCA pueden ser perdonados. Dichos DELITOS deberán estar debidamente expuestos en el articulado de la misma.

Por último, el que jamás puede ser aceptado: el intento de TRAICIÓN, de DIVISIÓN y de APROVECHAMIENTO a nivel personal o de grupo, mediante la delictiva utilización de los BIENES PÚBLICOS.

Todo ello es sencillo, pero, por desgracia, la naturaleza humana, AUTÓCRATA y DEMAGÓGICA, tiene la paciencia necesaria para CALENTAR EL INTERIOR DE LA SOCIEDAD y provocar los SEISMOS SOCIALES, DESTRUCTORES INTERESADOS DE LA CONVIVENCFIA CONSTITUCIONAL.

Toda vigilancia es poca... todo castigo es débil... y toda desigualdad es traición.

Podría indicar nombres, accionistas consejeros de los Partidos, nombres de servidores de moral incalificable... Podría, pero no soy periodista, profesional honrado de la información... Sólo manifestaré a dos personas, PEDRO SÁNCHEZ y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO... tras ellos los ABOGADOS DEL ESTADO, los DIPLOMÁTICOS aprobados con un cinco y los FIRMANTES sin escrúpulos pero con REMUNERACIONES ESCANDALOSAS...

Todo parece claro y escandaloso, pero para ESCÁNDALO, hoy, para el Pueblo Sencillo, es el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que saltándose todas las barreras se ha convertido en JUEZ INSTRUCTOR.

El daño moral que se está haciendo al ciudadano normal provocará INDIFERENCIA, CONVULSIÓN SOCIAL y, ¡DIOS NOS LIBRE!, ENFRENTAMIENTO.

La Historia no se repite SE REESCRIBE cada vez con distinta letra, encargada de disimular... NUNCA dejaremos una HERENCIA de CONVIVENCIA, si digerimos con indiferencia la AUTOCRACIA, el POPULISMO y la DESIGUALDAD....

Reescribimos nosotros... No olvidemos que los DIOSES jamás se esconden en la COBARDÍA... La COBARDÍA es propia del que prefiere la subvención al ESFUERZO HONRADO.