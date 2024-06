A pesar de la Fiscalía, Miguel Ángel Blanco siempre permanecerá en nuestros corazones

Para la Fiscalía, y según he leído, el vil y cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco está listo para ser archivado por prescripción. ¡Qué insulto a Miguel Ángel, a su familia, y en general, a todas las víctimas del terrorismo! Creo que el ser humano suele calmar heridas del alma tirando de complicadas reflexiones, y así trata de avalar lo humano de su ser con el “perdono, pero no olvido”.

Permítanme dudar de tan reflexiva y humana conclusión, porque la única forma que conozco de perdonar es olvidar. Las terribles escenas de los asesinatos de ETA, y especialmente el caso de Miguel Ángel Blanco, que presenciamos durante años en este país solo son superadas por la eterna tristeza en el corazón de quien amaba a esas víctimas, y a partir de ahora la Fiscalía será responsable de perpetuar esa tristeza. ¡Miguel Ángel, no padezcas, no sufras, no te preocupes, tu memoria siempre permanecerá en nuestros corazones!