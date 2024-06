​La 3ª prueba puntuable del Ferrari Challenge Europa, se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto cerraba el mes de mayo acogiendo el evento automovilístico Jerez Classic, y reanudará la competición este próximo fin de semana recibiendo una de las novedades dentro del calendario deportivo de automovilismo del trazado jerezano. Nos referimos a la ‘Ferrari Challenge’ uno de los principales campeonatos dentro de la especialidad de Gran Turismo.





Recordamos que, en el pasado, concretamente en 2016, la pista jerezana acogió una de las pruebas europeas del calendario anual de la Ferrari Challenge Europa, un evento promocional y comercial de la mítica fábrica italiana en la que además de actividades comerciales, ponen en escena en pista para sus clientes más 'racing' las categorías Trofeo Pirelli-Trofeo Pirelli AM, Copa Shell-Trofeo Pirelli 488 y Copa Shell AM, disputadas con los modelos Ferrari 488 Challenge Evo y 296 Challenge.

Si hablamos de la Ferrari Challenge, hablamos de uno de los certámenes monomarca más reconocidos en el mundo en una combinación de coches de ensueño con clientes de alto standing reunidos en un fin de semana en pistas de las más reconocidas en todo el mundo, caso del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Una competición destinada a clientes de la marca que quieren dar un paso más en el pilotaje de estos pura sangre con motor mecánico y participar en carreras al sprint en las mejores pistas del mundo. La Ferrari Challenge está dividida en dos series continentales, Europa y Norteamérica siendo Jerez la tercera cita de la temporada dentro de la Ferrari Challenge Europa que cuenta con un calendario de siete eventos, dos ya disputados en los circuitos de Mugello donde arrancó la temporada, y Balaton en Hungría, para llegar a Jerez este fin de semana, desde donde pondrán rumbo a Portimao, Le Castellet en Francia, Nurburgring en Alemania y cerrar temporada en Italia en el circuito de Imola.

Las carreras de la Ferrari Challenge son siempre competidas y con grandes batallas en pista con un espectáculo garantizado tanto a los espectadores que podrán presenciar las pruebas gratuitamente desde la tribuna X-1 como en sus hogares a través de la televisión, no en vano, son retransmitidas en más de 90 países en todo el mundo. Las cuatro grandes categorías en las que se divide este certamen homologado por la FIA, está basado en el nivel de pilotaje de los participantes por lo que en cada carrera habrá distintos ganadores dependiendo del nivel y categoría en la que participen. Alrededor de 70 pilotos se darán cita este fin de semana en Jerez repartidos entre las cuatro categorías en liza.

La competición arrancará desde este mismo jueves con entrenamientos libres desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que tendrán continuación en la jornada del viernes, esta vez de 9 a 17.30 horas, mientras el sábado tendrán lugar los entrenamientos de calificación (carreras 1) desde las 9 de la mañana hasta las 11.30 para las categorías en liza de 488&Copa Shell, Trofeo Pirelli&Trofeo Pirelli AM y Copa Shell AM. A partir de las 14.00 horas, darán comienzo las primeras carreras del fin de semana con en este horario: 14.00 h (Copa Shell &488), 15.15 h (Trofeo Pirelli & Trofeo Pirelli AM), 16.30 h (Copa Shell AM). El domingo por su parte, desde las 9 a las 11.30 horas se desarrollarán los entrenamientos calificatorios para las carreras 2 que tendrán lugar a continuación con este horario: 14.00 h (Copa Shell&488) 15.15 h (Trofeo Pirelli&Trofeo Pirelli AM) 16.30 h (Copa Shell AM).

Entrada gratuita

Los aficionados que quieran presenciar el desarrollo de esta competición en el trazado jerezano lo podrán seguir de forma gratuita desde la tribuna X1 en exclusiva. El acceso a las competiciones para el público será el sábado y domingo.