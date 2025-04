El ascenso del Betis Futsal está en el horno (6-1)

El Betis Futsal cuenta las horas para volver a ser ya de facto equipo de Primera División. Tras golear por 6-1 a un Levante que se complica el play-off los verdiblancos estarán de nuevo en la élite si el Family Cash Alzira no gana esta tarde al O Parrulo. Y si lo hacen, les bastará con sacar tan solo dos puntos entre las dos jornadas que faltan -Ibiza fuera y Martorell en casa- siempre que los alcireños lo ganen todo.

Y este ascenso, qué duda cabe, supondrá un espaldarazo de cara a la delicada situación institucional de la sección, bien de cara a que el Real Betis Balompié decida mantenerla, bien para al menos volver a los orígenes, es decir, poniendo la marca pero sin que la sección pertenezca al club.

Todo ello después de dar una nueva lección de autoridad frente a uno de los equipos más complicados de la categoría, un Levante al que los béticos no ganaban desde la Copa del Rey 2014-2015, cuando todavía eran Betis FS Nazareno, estaban en Segunda B y jugaban en Dos Hermanas.

Despejando dudas desde el principio Como hace dos jornadas ante el Inagroup El Ejido el Betis salió con intensidad y con efectividad casi plena. Pese a la buena labor de Nacho Serra, los verdiblancos pusieron rápidamente tierra de por medio aprovechando su buena labor en las jugadas de estrategia.

Así llegó el primer gol, obra de Franco Spellanzon a los 5 minutos tras saque de córner de Cristian Povea, que se lució durante la primera parte específicamente en esta faceta, como veremos. Acto seguido un cañonazo de Pablo Otero de falta directa puso el segundo; y el propio Pablo repitió a los doce minutos transformando un claro penalti sobre Ismael (3-0).

Entre medias, el Levante acosaba pero no culminaba. Ferreyra cierto es que hizo alguna parada de mérito, pero no demasiadas pese al tiempo que los granota pasaban en las inmediaciones de su área. Ello les llevó a atacar con portero jugador, pero la jugada les salió -nunca mejor dicho- rana: robo del Betis y 4-0 de Rafa López.

Pese a que Parreño acortó distancias aprovechando un despiste defensivo verdiblanco, de inmediato Povea obsequió a un compañero con una nueva asistencia desde el córner, esta vez a Dickson, que puso el 5-1 con el que el Betis lo tenía todo de cara al descanso.

Mirando ya a Alcira Y por si hubiera la más mínima duda, los de André Brocanelo -hoy todavía dirigidos por Ramón Martínez, que ha hecho una excelente labor una vez más durante la sanción del técnico principal- acabaron con ella al minuto y pico con una contra conducida por Ismael y culminada por Pablo Otero (6-1, min 22), que firmaba su particular "hat-trick" posiblemente en el día más indicado.

Nada más ocurrió, porque nada más tenía que ocurrir. El segundo tiempo discurrió con la placidez deseada porque, con la única condición de no conceder tontamente en defensa, todo el Betis andaba ya con la mente puesta en el Family Cash Alzira-O Parrulo que comenzará a las 18:30. Porque tan solo un par de horas después el Betis Futsal puede volver a ser ya matemáticamente de nuevo equipo de Primera División.

6 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Pablo Otero, Dickson, Rafa López, Álex García -cinco inicial- Spellanzon, Quique H, Cristian Povea, Lin, Henrique, Ismael y Charly. 1 - LEVANTE UD FS: Nacho Serra, Pedro Toro, Benages, Pedrito, Pablo -cinco inicial- Nacho Parreño, Modesto, Molines, Dani Llopis, Antón y Parreño Jr. ÁRBITROS: García Carpintero López y Gutiérrez Muñoz. Amarilla al local Henrique y al visitante Benages GOLES: 1-0: Spellanzon (min 5); 2-0: Pablo Otero (min 7); 3-0: Pablo Otero, de penalti (min 12); 4-0: Rafa López. (min 16); 4-1: Nacho Parreño (min 17); 5-1: Dickson (min 18); 6-1: Pablo Otero (min 22). INCIDENCIAS: 28ª jornada de liga en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla).