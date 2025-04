Samuel Fernández se codea con los mejores camino de Pola de Lena

Imagen: Sprint Cycling

Segunda jornada de la Vuelta a Asturias y segunda vez que el equipo Caja Rural-Seguros RGA es protagonista en la carretera. Si en el día de ayer fue Alex Molenaar quien brilló con un quinto puesto, hoy fue el turno de Samuel Fernández en otra dura etapa de montaña. El corredor asturiano se destapó ante los mejores y llegó a meta en quinto lugar después de la dureza de los puertos y de la lluvia, lo que le vale para auparse a la tercera plaza de la general.

Con una etapa algo más corta que la anterior, y con el duro encadenado final de cuatro puertos por delante, cinco corredores se lanzaron por delante en una escapada en la que ya marchaba Iván García Cortina (MOV), a la postre vencedor del día. Los aventureros empezaron a abrir hueco hasta logran una renta superior a los diez minutos.

A partir de ahí y superado el puerto de la Colladella, se produjo un contraataque desde el pelotón por parte de tres hombres del equipo UAE. En el pelotón, algunos corredores como el propio Samuel Fernández se lanzaron para intentar contactar con el grupito, quedando la carrera ya rota. Fue en la bajada del Alto de Cueña cuando Samu y De la Calle (BBH) enlazaron con Soler (UAD) en persecución de Cortina, que ya rodaba en solitario hasta la victoria.

Por su parte, Samu aguantó bien la distancia para entrar a 1’23” del vencedor y subir hasta los puestos de podio en la general, 3º a sólo dos segundos del 2º cajón y a 1’53” del líder, Marc Soler. Además, el aragonés Fernando Barceló también asoma entre los diez mejores de la carrera, en la octava plaza.

Samuel Fernández: “Tenía la etapa marcada porque era la que más cerca pasaba de mi casa. Además, por suerte llovió y sabía que a poco que tuviera piernas podía salir bien. No tenía pensado moverme desde tan lejos, pero cuando estábamos coronando La Casilla y se veía tan poco, me tiré para abajo ya que me conozco la bajada con los ojos cerrados. Intenté adelantarme, se formó el grupo y a partir de ahí era ya sufrir hasta el final. Mañana tenemos una nueva oportunidad, el terreno es complicado pero creo que el equipo está bien. Lucharemos por seguir en esta línea".