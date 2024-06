El antropólogo e historiador, Francisco Gil White, dice:” Hay una campaña en los medios para enseñar a la población cómo debe juzgar la guerra entre Israel y Hamás: el que tiene más víctimas, ése tiene razón. Contando que los datos de las víctimas palestinas las da Hamás ¿se podrá creer en sus cifras?

Hamás utiliza a la población palestina como escudos humanos y cuando la población trata de huir, Hamás les obliga a quedarse. En Gaza Gobierna Hamás y éste adoctrina a los niños para que odien a los judíos. Lo peor que le puede suceder al pueblo árabe-palestino es la creación de un Estado palestino. Porque ese Estado va a ser gobernado por terroristas que no les importa la vida de la población palestina. Hamás dirigió su ataque contra los civiles de Israel. Pero la gramática de la moral establecida es que el más débil siempre tiene razón.

El antisemitismo está muy extendido en el mundo. Es un racismo que, estéticamente, no se ve mal. No obstante ¿Por qué no puede haber judíos trabajando en Gaza? Sin embargo, en el territorio de Israel hay muchos palestinos trabajando ¿Por qué? Elisabeth Noelle-Neumann, en su libro “La espiral del silencio” parte del supuesto básico de que la mayor parte de las personas tienen miedo al aislamiento y, al manifestar sus opiniones, primero tratan de identificar las ideas, para luego sumarse a la opinión mayoritaria o consensuada”. Este miedo a realizar una escena en público está favorece al antisemitismo. ¡Levantemos la voz sin miedo para decir la verdad!