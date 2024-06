Congreso IA, Derecho y Empresa: las implicaciones y regulación de la IA en el ámbito legal y empresarial

Durante el evento organizado por Lefebvre, los expertos en IA reflexionan sobre la importancia de la transparencia de los algoritmos y la gobernanza de esta tecnología en las organizaciones, sin olvidar la regulación internacional o cómo gestionar cuestiones de privacidad y propiedad intelectual. El Congreso IA, Derecho y Empresa cumple con el objetivo de analizar los aspectos más relevantes que contribuyen a la innovación y la incorporación de tecnologías punteras en el sector jurídico y empresarial Lefebvre,compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector legal, clausuró el Congreso IA, Derecho y Empresa con un completo análisis sobre el impacto y las implicaciones de estas tecnologías en el ámbito de la empresa y el Derecho, tanto en las áreas laboral y tributaria como de la Administración de Justicia. El evento contó con la participación de los actores más relevantes que contribuyen a la innovación y la incorporación de tecnologías punteras en el ámbito jurídico y empresarial.

Gobernanza y gestión responsable de la IA

En la primera mesa de la tarde, dirigida por Gonzalo Navarro, director del área regulatorio financiero en ONTIER, Marlen Estévez, socia y directora en RocaJunyent; César Alonso, director en GlobalSuite Solutions, y Ginés Carrascal de las Heras, scientist quantum en IBM, coincidieron en que la regulación, la supervisión ética y las mejores prácticas son imprescindibles para garantizar el uso responsable y benéfico de la IA.

Marlen Estévez indicó que "la IA no es una revolución, es una evolución consolidada", que debemos "abrazar con vistas a largo plazo y con percepción humanizada." Mientras que para César Alonso "es importante conocer las herramientas que se usan las compañías, así como analizar los riesgos y los desafíos, para poder tomar decisiones adecuadas, ponderadas y equilibradas". Ginés Carrascal incidió en que "descubriremos herramientas muy útiles para nuestros negocios, a las que no debemos temer, porque si las utilizamos correctamente, nos aportarán grandes mejoras".

Administración de Justicia y eficiencia

En la ponencia moderada por Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, y Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, examinaron cómo la IA está siendo utilizada en la Administración de Justicia para mejorar la eficiencia, y ofrecieron insights sobre cómo la tecnología está agilizando los procesos y mejorando el servicio al ciudadano, además de los retos que representan desde un punto de visto jurídico.

En este tema, Moisés Barrio destacó que "podemos ver cómo la IA es una herramienta para mejorar el funcionamiento de nuestra justicia de manera relevante, por ejemplo, automatizando procesos rutinarios". Además, añadió que "la esencia de estas herramientas tiene que ser la búsqueda de la justicia social". Para Eloy Velasco, "la IA puede acabar informando, prediciendo y decidiendo. Hay una enorme diferencia con el derecho informático".

El impacto de la IA en el área Laboral

Durante su sesión, Jesús Mercader, counsel del Área de Derecho Laboral de Uría Menéndez, destacó que "la formación en IA será un derecho del trabajador frente al despliegue de esta tecnología,". Por su parte, Valentín García, socio de Cuatrecasas, explicó que "los profesionales de los recursos humanos tendrán la obligación de estudiar el impacto de esta herramienta en la organización y analizar hasta qué punto pone en peligro los derechos fundamentales, elaborando un autodiagnóstico e implementando las prácticas adecuadas".

La IA y el área Tributaria

El Congreso concluyó reflexionando sobre las implicaciones del uso de la IA en la gestión fiscal, la eficiencia en la recaudación de impuestos y los desafíos éticos y normativos que esto conlleva desde el punto de visto de la Agencia Tributaria, los despachos y las empresas. La mesa, moderada por Javier Martín, socio director de IDEO LEGAL y catedrático, contó con José Rodríguez Coching, director de Innovación y Tecnología de KPMG Abogados, quien resaltó la importancia de "formar a las personas dentro del departamento fiscal". Y Diego Loma-Osorio, abogado del Estado y director del Servicio Jurídico de la AEAT, quien expuso la necesidad de "explorar medidas para desempeñar las tareas con la eficiencia necesaria".

En la clausura del evento, José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, destacó que "la IA es un proceso emocionante que presenta uno de los mayores avances a nivel jurídico". Mientras que Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, aseguraba que "hay que seguir evolucionando y creando nuevas oportunidades con cogobernanzas para sacar el máximo rendimiento". Por último, Juan Pujol, presidente de Lefebvre, celebró que "estos congresos permitan poner encima de la mesa realidades y reforzar el Estado de derecho de nuestro país".

El Congreso IA, Derecho y Empresa 2024 cuenta con el patrocinio de Banco Santander, KPMG, Ontier, Deloitte Legal, PONS IP, RocaJunyent, Global Suite y Little John. Además, como colaboradores participan Asociación Profesional Española de Privacidad, (APEP), Universidad Rey Juan Carlos, Global LegalTech Hub, Confilegal y Derecho Práctico.