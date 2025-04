Social Energy referente en sostenibilidad energética en el Forbes Andorra Economic Summit 2025

La empresa líder en soluciones de energía renovable demuestra su capacidad de innovación y su impacto positivo como motor del cambio hacia un modelo energético sostenible y responsable En el marco del Forbes Andorra Economic Summit 2025, Social Energy ha vuelto a demostrar por qué es una de las empresas más influyentes del sector energético en España. Líder indiscutible en soluciones de energía renovable, la compañía ha sido protagonista en un foro internacional que ha reunido a los principales referentes del mundo empresarial, inversor y político para debatir sobre los ejes que marcarán el futuro económico del Principado de Andorra y del entorno europeo.

Social Energy ha brillado con luz propia por su firme posicionamiento como modelo de empresa innovadora, responsable y transformadora. Su CTO, José Manuel Rodríguez, ha intervenido en la mesa redonda "La sostenibilidad como clave económica", donde ha compartido la visión de la compañía sobre cómo los criterios ESG —ambientales, sociales y de gobernanza— no solo son un compromiso ético, sino también una fuente de rentabilidad, competitividad y futuro empresarial.

José Manuel destacó la importancia de la independencia energética en estos momentos en los que el mundo se encuentra, por ello en su intervención propició como el país de Andorra podía ser autosuficiente energéticamente con la energía solar fotovoltaica, hidráulica y el almacenamiento que es clave para la gestión de la energía, "la independencia energética es clave como motor de impulso económico, de la sostenibilidad y la competitividad".

"La sostenibilidad ya no es una opción, es el único camino. Y en Social Energy no solo lo entendimos antes que nadie, sino que lo convertimos en nuestro propósito, en nuestra estrategia y en nuestra ventaja competitiva. Por eso estamos donde estamos: liderando el cambio", afirmó José Manuel ante una audiencia de alto nivel compuesta por inversores, empresarios y líderes de opinión.

Con una trayectoria marcada por la excelencia, la innovación y el impacto positivo, Social Energy está marcando el ritmo del nuevo paradigma energético, apostando por un modelo de autoconsumo eficiente, accesible y sostenible. Su presencia en este foro internacional no hace más que reforzar su papel como empresa pionera y referente del sector.

El Forbes Andorra Economic Summit 2025 ha sido concebido como un altavoz para posicionar a Andorra como un hub global de negocios, innovación y digitalización, con el respaldo de Forbes España, el Gobierno de Andorra y Andorra Business. El evento ha contado con la participación de altos representantes institucionales como Xavier Espot, Cap del Govern, y Conxita Marsol, ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, junto a grandes compañías como Social Energy, que encabezan la transformación empresarial en Europa.

'La Revolución Solar es Social Energy®'.