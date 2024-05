También en política se convive en “manada”

Para ser “manada”, no hace falta ser juerguista y perderse en la noche inconsciente de la bebida. La “manada” corre por el campo, el guía conduce las “ansias” del grupo. Llegados el pastizal, la conciencia colectiva devora el presente y el futuro de todo el forraje... después lo rumian y a continuación, corretean, observándose unos a otros, para no perderse.

La “MANADA” no piensa, sólo quiere comer... puede que el guía se equivoque, pero ellos han recibido su premio por “un seguimiento ciego hacia ¿dónde?”.

Hoy la “MANADA” descansa, ha llegado donde el “jefe” quería y donde “todos los demás”, sin reflexionar le han seguido... sólo una condición... entregar el IBAN del banco.

Pensar es fácil... decidir es difícil... retroceder es de valientes... seguir es de necesitados...

La “MANADA”, ha decidido seguir, paso a paso, lo que el “rico guía” les ha impuesto...

Los DIOSES, que a partir de ahora se llamarán HISTORIA, nombrarán a cada uno por su “apodo”...

El tiempo no borra la realidad... el tiempo CONFIRMA... EL DELITO ES DELITO, SERÁ DELITO y las FIRMAS DE CADA MIEMBRO DE LA MANADA FIGURARÁN EN LOS MUROS DE UNA ENGAÑADA DEMOCRACIA.

Día 30 de mayo de 2024 , festividad de la “MANADA DE CONCIENCIA COLECTIVA” y día de la “MEMORIA DE LOS CIENTOS DE MUERTOS, DE LOS CIENTOS DE DESPLAZADOS, DE LOS FUGADOS CONSCIENTES DE LOS DELITOS REALIZADOS, DE LOS SENCILLOS QUE NO PUEDEN SER OIDOS PERO SI ENGAÑADAOS Y MACHACADOS”.

Día 30 de mayo de 2024 , la Democracia está herida de muerte...