Desde el ataque terrorista de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre del 2023, la comunidad internacional ha observado descaradamente el apoyo público brindado a las organizaciones terroristas islámicas arraigadas en la causa palestina.

Mientras la presión estadounidense sobre Israel ha llegado a una conclusión dramática en Rafah, la ciudad del sur de Gaza que se cree es el último gran bastión de Hamás y un centro de tránsito clave para el contrabando de armas a través de la frontera egipcia, el 15 de febrero de 2024, el embajador israelí en la Naciones Unidas Gilad Erdan criticó duramente al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia (OCHA), Martin Griffiths, calificando a su organización como "una organización que justifica el terrorismo, promueve a Hamás y culpa a las víctimas". La postura firme y por excelencia del Sr. Griffiths, defendiendo los ataques terroristas cometidos por Hamás, es nada menos que vergonzosa, injustificable para la ONU estar representada por un diplomático tan descuidado.[1] Las declaraciones públicas generales de la ONU a favor de Hamás han estado en el centro del escenario de muchas universidades prestigiosas de todo Estados Unidos.

El 6 de mayo, la Universidad Columbia canceló su ceremonia de graduación universitaria programada para el 15 de mayo después de semanas de protestas pro-Palestinas y antiisraelíes que sacudieron dicha escuela de la Ivy League.

El 17 de mayo del 2024, las tres escuelas dentro del Campus Auraria de Denver cambiaron al aprendizaje remoto en respuesta a un creciente campamento de manifestantes pro palestinos que continuaban pidiendo a los funcionarios universitarios que rompan los vínculos financieros y académicos con Israel por su guerra en Gaza.

El 16 de mayo del 2024, una sucursal de la City University de Nueva York canceló un evento organizado por un grupo universitario judío, un evento importante que marcaba el Día de los Caídos en Israel. El motivo para cancelar la celebración proisraelí fueron las preocupaciones de seguridad que emanaban de los violentos manifestantes pro Palestinos. [2]

La cancelación del evento en el Kingsborough Community College de Brooklyn se decidió después de años de abierta defensa pro-Palestina en todo el sistema CUNY, que se ha intensificado desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas, a la que se unieron estudiantes de la Organización Tíbet Libre en todo el país.

Miles de estudiantes, incluidos los de origen tibetano, están sofocando la tradición de la libertad de expresión de Estados Unidos al protestar contra Israel, la única democracia en el Medio Oriente y están dedicados en causar agitación y malestar urbano en los campus universitarios del país. Al igual que los estudiantes antiisraelíes que asaltaron uno de los edificios de CUNY en Manhattan, los estudiantes por un Tíbet Libre han protestado violentamente en los campus de la Universidad de California; abusando de su derecho a la libertad de expresión y provocando disturbios en las calles de San Francisco.

Mientras tanto, una minoría desenfrenada dentro de la comunidad de estudiantes está manchando el tejido social de Estados Unidos y convirtiéndose en una herramienta de ciertos grupos de interés impulsados por estados autoproclamados que no son miembros de las Naciones Unidas.

Sin embargo, los dirigentes de las Naciones Unidas han defendido ilegalmente al grupo terrorista Hamás, convirtiéndolo en un apoyo obvio de las protestas encabezadas por la Organización Estudiantes por un Tíbet Libre y por otras entidades que no tienen ninguna relación histórica con la causa palestina.

Las universidades estadounidenses no han logrado proteger la libertad de expresión, mientras que la Organización Estudiantes por un Tíbet Libre encabeza grandes protestas en muchos campus de todo el país.

Se deben tomar medidas estrictas ante una situación en la que una minoría agresiva está imponiendo su agenda en el calendario académico de la educación superior y está afectando gravemente la calidad de la educación universitaria en los Estados Unidos.

Mientras que Estados Unidos retiene algunos tipos de armas que teme puedan ser utilizadas por Israel en Rafah como parte de un intento por impedir una gran ofensiva de las FDI allí (en un momento en el que Washington se está preparando para llevar a cabo una venta de armas cuidadosamente adaptadas a Israel) Los Estudiantes por un Tíbet Libre han liderado protestas masivas y violentas, aunque la mayoría de ellos están visitando este país bajo diversos programas de becas y, con suerte, se convertirán en profesionales gracias a la generosidad y el espíritu acogedor de los Estados Unidos. [3]

La comunidad universitaria estadounidense tiene parte de la responsabilidad de no contener la proliferación de protestas estudiantiles violentas que no tienen un objetivo claro en mente y simplemente se convierten en una fuente de atención y agitación urbana por parte de la agenda política tibetana; la misma comunidad que ha estado viviendo en este país, pero que ahora se ha convertido en un factor importante en la defensa de la organización terrorista palestina.

Las guerras en el Medio Oriente y Europa continúan y el panorama político de Estados Unidos parece complejo y dividido ante la situación actual. El público en general estadounidense está molesto y renuente a una mayor participación de Washington en conflictos armados regionales en el Medio Oriente y Europa; sin embargo, la Administración Biden-Harris está comprometida a apoyar a Israel y Ucrania durante el tiempo que sea necesario.

