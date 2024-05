Transformación de la educación: el papel del estudiante en el siglo XXI

La actual etapa de desarrollo mundial se caracteriza por la entrada activa en la cuarta revolución industrial, que conlleva cambios fundamentales en la enseñanza superior. La enseñanza superior mundial se ve obligada a «reestructurarse» y a buscar nuevas formas para responder rápida y adecuadamente a los nuevos retos de la época.



En la actualidad, asistimos a una transformación global de los modelos de las principales universidades del mundo, cuyos esfuerzos, en consonancia con las prioridades nacionales y las iniciativas gubernamentales, se dirigen al desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías. La universidad se está convirtiendo en un elemento cada vez más importante de la sociedad, un canal significativo para la transferencia de tecnología, lo que a su vez configura un nuevo papel para el estudiante del siglo XXI.

Los alumnos del siglo XXI son personas capaces de adaptarse a las transformaciones de la educación. Afrontan con mucha más facilidad las dificultades que encuentran durante sus estudios.

El papel del estudiante en la transformación de la educación

El rasgo distintivo de la transformación educativa es el siguiente: - Comercialización efectiva de tecnologías y trabajo con la propiedad intelectual de la universidad. - Desarrollo de la cultura empresarial, la cultura de creación de empresas tecnológicas y el registro de patentes en la institución educativa. - Las universidades colaboran fructíferamente con la comunidad empresarial, respondiendo con prontitud a las demandas del mercado y llevando a cabo investigaciones en áreas de interés para la industria.

La formación se desarrolla a un ritmo individual, centrado en el alumno y le permite marcar el ritmo, la velocidad, construir el contenido de su formación, su propia trayectoria educativa de acuerdo con sus capacidades e inclinaciones.

En el siglo XXI se utiliza activamente un nuevo modelo de enseñanza, la «clase invertida» (flipped classroom), en la que el profesor proporciona material para el autoestudio en casa y el refuerzo práctico del material tiene lugar en una clase presencial. La empresa está cada vez más presente en las actividades de las universidades a través de la inversión de riesgo.

El moderno campus estudiantil está empezando a desempeñar un papel fundamental, convirtiéndose en una plataforma para el desarrollo de tecnologías de alta tecnología con la consiguiente creación de empresas propias por parte de los estudiantes. En una palabra, surge el fenómeno de la «multiuniversidad». Un ejemplo claro de «multiuniversidad» es la Universidad de California, que consta de cientos de campus, muchos de los cuales forman una institución educativa independiente. En un sistema así, la adición o supresión de cualquier departamento puede tener poco efecto en el destino de la universidad en su conjunto.

La educación clásica satisfacía las necesidades de su época, pero hoy, en el periodo postindustrial, cuando han aparecido las tecnologías digitales, la sociedad ya no necesita sólo buenos especialistas. Las industrias modernas buscan profesionales que tengan creatividad, pensamiento estratégico, trabajo en equipo y habilidades blandas. Todos estos cambios y nuevas exigencias han llevado a la búsqueda de un nuevo modelo universitario capaz de responder a los retos de la época y preparar especialistas que puedan combinar distintas competencias y aprender a lo largo de toda la vida.

Qué esperar

Según los analistas del sistema de enseñanza superior, las aplicaciones digitales (scripts) se adaptarán completamente a las necesidades humanas y acabarán desplazando a los programas educativos clásicos y al método lineal de transmisión de información. Los estudiantes podrán estudiar en cualquier lugar y en cualquier momento.

El proceso educativo también empezará a reducir gradualmente la parte de conocimientos teóricos, compensada por aplicaciones especializadas. Lo que pasará a primer plano no será el conocimiento de hechos y materiales, sino la analítica compleja y el desarrollo de técnicas de juego.

La educación ampliará su presencia en la realidad virtual a través de las tecnologías en la nube. La evaluación de la eficacia del dominio de los programas educativos será un producto viable creado por el estudiante y su contribución al desarrollo del ecosistema local de la sociedad. La resolución de problemas globales y locales concretos (recursos, hambre, ecología, epidemias, virus, etc.) reforzará la implicación de la sociedad en el ámbito de la educación superior.