Ruptura feliz

A medio siglo de nuestra ruptura,

te tengo que decir sinceramente, y con toda la fuerza de mi mente que aquella decisión fue gloria pura.

Abandonarte fue la mejor cura, que exigía mi cuerpo decadente ante el apego firme y absorbente que me causaba una adicción tan dura.

Y aunque me costó salir de tu pista, me propuse con fuerza abandonarte, y borrarte por siempre de mi lista.

Y como tu olor ya no me conquista, te digo con firmeza al repudiarte: ¡vete tabaco, lejos de mi vista!