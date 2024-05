Debo mirarme en el espejo

Me veo en el espejo y veo el tiempo, que en el silencio, ya no muere.



Mi rostro lleno de quebrantos, arrugas en mis ojos, en mis labios.

Me veo en el espejo y veo estragos, el tiempo no perdona y duele tanto, que sabes de la vida y ella pasa.

Si el espejo no miente cien canas en mi cabello brillan tanto, que luz de plata y acero van al viento. Que hay quiénes en el espejo no ven nada. Yo sí, veo el tiempo.