'​La conquista del océano', huyendo de las leyendas negra y rosa

Este pasado jueves, la sala habilitada en la Casa del Libro de la Gran Vía madrileña estaba a reventar, con aforo completo y personas moviéndose de un lado a otro buscando un ángulo de visión potable entre tanta audiencia y las anchas columnas. No era para menos, se presentaba el esperado ensayo histórico La conquista del océano, ópera prima del historiador David Ramírez Muriana, que se ha colado estos días entre los cinco libros más vendidos en la cadena líder de librerías en España. La presentación corrió a cargo del responsable de Historia y Humanidades de La Casa del Libro, Ignacio Ugalde, amigo del autor desde hace más de 30 años.





Ramírez nos regala una obra, tan detallista como amena, que relata la durísima pugna entre España y Portugal durante el primer tercio del siglo XVI por el control de las rutas asiáticas, con epicentro en las Islas Molucas, hoy de Indonesia, y ayer el maná de las tan preciadas especias, que los dos colosos ibéricos ansiaban controlar a toda costa.

Algo estaba cambiando en las motivaciones de las conquistas; el motor de éstas ahora no era tanto la religión, la evangelización ni nada parecido. Todo se empezaba a basar en algo tan prosaico como las especias de cocina y el antojo que esos nuevos sabores provocaba en las clases altas de aquella sociedad europea, así como en las leyendas que surgieron sobre ellas y sus propiedades y orígenes, alimentadas por el exotismo.

La conquista del océano que nos cuenta Ramírez Muriana vino poco después del Tratado de Tordesillas, por el cual ya ambos países habían acordado en 1494 el reparto del océano Atlántico, rutas, Islas y posesiones incluidas, y puesto con ello fin a la guerra de sucesión al trono de Castilla entre los partidarios de Isabel la Católica y los de Juana la Beltraneja, casada con el rey de Portugal.

Ugalde dejó claro desde el primer momento de la presentación que "este libro huye de esa visión ideologizada con la que se presentan los ensayos de historia en los últimos tiempos, que nos cuentan solo lo que queremos escuchar y nos reafirman lo que ya sabemos". El autor, por su parte, minusvalorando de alguna manera tanto la leyenda negra como la rosa, incidió en esta idea: "el objetivo de este libro es escapar de toda esa avalancha muy ideologizada de la historia de España, y quiere explicar la historia, sin más".

Estamos en los albores de la globalización, con dos proto-imperios pugnando por las rutas comerciales hacia Asia, descubriendo nuevos océanos, luchando a vida o muerte a nada menos que 15.000 kilómetros de distancia de la península ibérica, algo inédito en la historia y en cualquier previa guerra o batalla en la Tierra. Una época de desarrollo exponencial de la navegación, y por ende del comercio, que cambió el paradigma, demostrándose que era más rápido y eficaz el transporte marítimo que el terrestre. Magallanes y Elcano acaban de dar la vuelta al mundo en barco y España y Portugal se afanaban por traer a Europa las tan valoradas especias en aquella época renacentista.

Cada uno tenía su estilo propio como imperio. Portugal está más centrado en la conquista comercial, no se enfocaba tanto en el territorio, como en las mercancías. Por ello, creaba colonias y puntos de abastecimiento sin obsesionarse con la anexión física de territorios. Castilla, como reino principal del naciente Estado español, se había ido formando a base de anexiones continuas de territorios ganados y recuperados a los musulmanes durante siglos, a base de pico, pala, cartas de población y anexiones. Su adn se había conformado sobre la base de que la conquista requiere anexión completa del territorio. Dos estilos diferentes de expansión imperial en ultramar que chocaron una y otra vez en aquella época.

La conquista del océano nos relata con minuciosidad la dureza de aquellas largas travesías y batallas y la heroicidad de aquellos marinos irreductibles, como por ejemplo la historia y travesías del capitán general Jofré de Loaysa, quien camino de Las Molucas, acabó descubriendo el Cabo de Hornos y las Islas Marshall, en una tan increíble y memorable como poco conocida expedición. Trayectos inacabables en los que los marinos dormían con frecuencia en la cubierta al ras y contraían el escorbuto, que, a la vez, sin saberlo, conseguían otras veces evitarlo comiendo ratas cuando apretaba el hambre, ya que ese animalito, además de ser infecto, consigue sintetizar su vitamina C, gran antídoto de esa enfermedad.



La primera obra de Ramirez Muriana, que anuncia dos próximos ensayos más de una trilogía "que se podrán leer independientemente", se divide en tres partes. En la primera, se detallan los pasos y factores que llevaron a ambas potencias ibéricas a ser, irremediablemente, los duelos y señores de los mares y océanos del planeta; en la segunda, la protagonista es la batalla sin tregua por las Islas Molucas, en una época en la que se creía a ciencia cierta que el que dominase y controlase esas Islas, dominaría el comercio mundial y la ruta de las especias; en la tercera, se nos detallan las negociaciones que pusieron fin al conflicto de dos Estados que simulaban llevarse más o menos bien en territorio peninsular, pero que luchaban a muerte a miles de kilómetros.

El conflicto se dirimió finalmente en el Tratado de Zaragoza de 1529, donde ambos países se repartieron las zonas de influencia en Asia. momento que para Ramirez puede considerarse más un "disparador de la globalización que un inicio de la misma. En un proceso en el que aún hoy, seguimos estando y desarrollando".