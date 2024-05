Tomar el control para el verano con el nuevo Programa de Peso Bio de Arkopharma

Arkofluido Programa Control de Peso de Arkopharma se presenta como la herramienta BIO que proporcionará la ayuda necesaria para volver a coger las riendas para controlar el peso. El producto se presenta dividido en 3 etapas: depuración del organismo, reducción de celulitis y acción de refuerzo Con el verano a la vuelta de la esquina, muchas personas buscan formas efectivas de deshacerse de esos kilos de más acumulados durante el invierno. Para ello, es clave favorecer la eliminación de líquidos y detoxificar el cuerpo, dos aspectos clave para mejorar el estado físico. Sin embargo, este proceso no siempre es fácil y puede resultar más complicado para algunas personas. Para ellas, Arkopharma tiende una mano amiga:

Arkofluido Control de Peso es un nuevo producto pensado para aquellas personas que buscan sentirse más seguras consigo mismas o simplemente tienen como objetivo controlar el peso y bienestar general. Es una ayuda extra que, acompañada de un estilo de vida saludable en alimentación y ejercicio físico, puede marcar la diferencia y hacer que la frustración no acabe con el objetivo marcado.

Desarrollado por expertos farmacéuticos el Plan de Control de Peso de Arkopharma brinda el impulso necesario para alcanzar los objetivos de control de peso gracias a su fórmula y formato ultraconcentrado, que utiliza una extracción ecológica e innovadora que maximiza la concentración y preserva los activos naturales de las plantas. Se trata de un plan de 3 etapas de 10 días cada una: la depuración de organismo, reducción de celulitis y acción de refuerzo:

Etapa 1: Eliminar líquidos

Esta primera etapa consiste en 10 días que preparan al organismo, ayudándolo a depurarse gracias a su combinación única de plantas:

Diente de León, cuya raíz tiene acción diurética y estimula la función hepática y biliar.



Saúco negro, un laxante suave con abundantes proantocianmidinas (responsables de inhibir la actividad de la bacteria responsable de la mayor parte de las infecciones urinarias)



Rábano Negro, que contribuye a la actividad aperitiva, eupéptica y laxante por estimulación del peristaltismo intestinal.

Etapa 2: Reduce celulitis

En esta segunda etapa se inicia la acción que favorece la transformación de grasas en el organismo:

Piña, fundamental en regímenes de control de peso, por su contenido en fibra, con acción saciante y ligeramente laxante.



Hinojo, responsable de mejorar la digestión y disminuir el volumen abdominal.



Piel y pepitas de uva, para mejorar la circulación, lo que mejora el aspecto de la celulitis. Además, contienen polifenoles con capacidad antioxidante, con capacidad de inhibir los factores de riesgo implicados en el síndrome metabólico.



Mate, reduce el exceso de lípidos localizados gracias a su degradación. Además, ejerce acción tonificante para sentirse con más energía.

Etapa 3: Acción refuerzo

Prolonga y refuerza la acción del plan, favoreciendo la quema de grasas con la incorporación de los siguientes ingredientes:

Té verde, que además de contener cafeína y ser diurético, junto a la acción de la Guaraná, contribuyen al metabolismo de las grasas.



Reina de los Prados, planta que contribuye a la eliminación de líquidos.



Café verde, ejerce una acción complementaria.

El equipo de Arkopharma sabe lo desafiante que puede ser controlar el peso, especialmente cuando la temporada de verano se acerca rápidamente y queremos lucir lo mejor posible. Es por eso que, Arkofluido brinda el apoyo adicional necesario para lograr los objetivos relativos al control de peso, que, acompañado de un acondicionamiento físico, puede hacer que las personas se sientan seguras y radiantes.

Arkopharma y su programa control de peso quiere ser partícipe de este viaje, acompañando en la depuración de todo aquello que el cuerpo ya no necesita y que, aunque pudiese caminar con ello, la sensación de libertad al transformarse en la mejor versión de uno mismo es inigualable.

Utilizar solo en adultos.



1 ampolla al día en el desayuno. Diluir la ampolla en medio vaso de agua o zumo de frutas (125 ml)

Formato: Ampollas de cristal



PVL: 20,98 € / PVPR: 30,00 €

Vínculo entre la nutrición y la farmacia

Arkopharma, laboratorio farmacéutico francés especializado en fitoterapia y líder europeo en el ámbito de medicamentos y complementos alimenticios naturales a base de plantas, defiende la importancia de cuidarnos bien por dentro para sentirnos bien por fuera.