Schneider Electric lanza el nuevo Touchscreen Room Controller, un dispositivo imprescindible en los espacios modernos centrado en el confort y la experiencia del usuario

En el dinámico panorama de los espacios modernos, la precisión del control de habitaciones se erige como una fuerza crucial que influye tanto en el ahorro de energía como en la experiencia del usuario. El nuevo SpaceLogic™ Touch Screen Room Controller está diseñado para potenciar estos aspectos críticos, asegurando no solo eficiencia operativa, sino también una interacción intuitiva y fluida que armoniza con las cambiantes necesidades de los ocupantes Schneider Electric, líder global en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento de su última tecnología de control de salas, el Touchscreen Room Controller. Totalmente customizable y adaptable a las necesidades de cada habitación o espacio interior, este dispositivo mejora el control de climatización y la gestión de habitaciones, combinando simplicidad y sofisticación.

Touchscreen Room Controller aporta más valor a los edificios, aumentando la satisfacción de los ocupantes ofreciéndoles una experiencia personalizada para controlar su entorno, garantizando que el edificio cumple las normas medioambientales y las últimas certificaciones del mercado y reduciendo el consumo de energía al mejorar la eficiencia operativa mediante el control avanzado de las habitaciones.

Diseño y personalización

El Touchscreen Room Controller cuenta con un diseño minimalista, con una cubierta de cristal en acabado 100% negro o 100% blanco y una pantalla capacitiva de 4,3 pulgadas de alta resolución, lo que ofrece una excelente experiencia táctil en cada deslizamiento y desplazamiento.

Gracias a su menú intuitivo, el usuario puede escoger el estilo de la interfaz (botones, barras o doble setpoint), el idioma, la unidad de temperatura o la estética. Además, se puede configurar la visualización de imágenes personalizadas como el logo de la marca e incluir iconos para los servicios de housekeeping o "no molestar". Incorpora sensor de presencia totalmente integrado en el diseño, con retroiluminación LED configurable para diferentes aplicaciones.

Integración y compatibilidad

Esta solución está diseñada para controlar cualquier aplicación de climatización con diferentes protocolos. Su total compatibilidad con la plataforma EcoStruxure Building Operation y todas sus herramientas de ingeniería garantizan una integración perfecta en cualquier entorno.

El nuevo Touchscreen Room Controller está adaptado a los futuros requisitos de las compañías eléctricas como el Demand Response, con mensajes emergentes y automatismos que permiten reducir los consumo cuando la red se encuentre con una alta demanda. Está preparado para adaptarse a las últimas tendencias como los servicios cloud, comunicaciones inalámbricas, inteligencia artificial, APIs o Internet of Things.