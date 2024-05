El camino de Rosana Gómez hasta su emprendimiento en Agencia CDI

Rosana Gómez es una emprendedora asturiana afincada en Castilla y León que arranca una nueva etapa con Agencia CDI, un proyecto que aúna comunicación, digitalización e imagen desde un pequeño pueblo de Zamora, de la llamada “España vaciada”, para las empresas de toda España.

Pregunta: ¿Cómo llegaste a Manganeses de Lampreana?

Respuesta: Yo vivía en Avilés, conocí al que ahora es mi marido, y nos fuimos a vivir a Cataluña. Tuvimos dos hijos, y buscábamos un sitio donde se pudieran criar más tranquilamente que en una gran ciudad. Cuando a Jose le surgió la posibilidad de un traslado por su trabajo no lo pensamos dos veces, y nos trasladamos a Zamora capital. Pero seguimos buscando casa en un pueblo, y como teníamos conocidos en Manganeses, acabamos mudándonos allí.

P: ¿Fue allí donde montaste tu primera empresa?

R: Sí, como no encontraba trabajo en el pueblo, monté una tienda de ropa alternativa en Zamora. Esto me puso en contacto con muchos grupos musicales de la zona, y me di cuenta de que necesitaban merchandising, camisetas y demás. Así nació nakerband.com, una plataforma dedicada al merchandising para grupos. Poco a poco, Nakerband requería más y más trabajo, y acabé cerrando la tienda física.

P: Entiendo que no fue un inicio sencillo, ¿no?

R: Siempre es una lucha… y aunque iba bien, llegó la pandemia. Y como todo el mundo, tuve que adaptarme. Por suerte, hacíamos webs y tiendas electrónicas para los grupos, y pensamos ofrecer este servicio a los comercios de Zamora. Así nació MZ Webs. Rápidamente, empezamos a trabajar con comercios de toda España. Y cuando llegaron la ayudas Next Generation de la UE, nos hicimos agentes digitalizadores, y comenzamos a trabajar en las ayudas a la digitalización del Kit Digital.

P: ¿Es así como nace Agencia CDI?

R: Aunque con el Kit Digital teníamos mucho trabajo, queríamos crecer también en cuanto a la calidad y los servicios para nuestros clientes. Desde hace unos años colaborábamos con dos empresas tan diferentes de la nuestra como Antconlan, una consultora financiera, y JRivera Producciones, del mundo audiovisual. Al sumar fuerzas, podemos dar a nuestros clientes muchos más servicios y con un mayor grado de profesionalización, incluyendo planes de negocio y marketing, asesorías de comunicación, diseño de imagen corporativa y mucho más. El Kit Digital nos dio el empujón, pero pronto se acabará, y hay que buscar otros productos con los que seguir creciendo, nosotros y nuestros clientes.

P: Ahora escribís en la web de Agencia CDI que habéis abierto oficinas en Madrid y Zamora, ¿por qué este paso?

R: Estamos muy ilusionados con este proyecto, y aunque seguimos trabajando desde el pueblo en el que vivimos, hemos abierto la oficina de Made in Zamora en calle Santa Clara, en pleno centro de Zamora, para poder atender mejor a nuestros clientes. También vamos a la oficina de Madrid para reunirnos con los socios y conocer a los clientes de la capital. Lo digital está muy bien, pero a veces es mejor verse cara a cara.

P: ¿Dirías que el tuyo es un caso de éxito como emprendedora?

R: Yo estoy muy contenta con el crecimiento que ha supuesto la creación de Agencia CDI, y esto de crecer desde un pueblecito y ayudar a otras empresas a crecer lo llamaría un éxito, sí.

La historia compartida por Rosana Gómez, socia y responsable de administración en Agencia CDI, inspira y reflexiona sobre el potencial transformador del emprendimiento y la adaptabilidad empresarial. Su relato destaca el valor del trabajo arduo, la determinación y la visión estratégica en el camino hacia el éxito. Agencia CDI cuenta con más información en su web sobre su equipo, historia y valores.