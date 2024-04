El euríbor cierra abril en el 3,7% y resiste en niveles similares a los de mediados de diciembre

El Euríbor se encamina a cerrar el mes de abril alrededor del 3,73%, el nivel más alto desde mediados de diciembre y prácticamente sin cambios respecto al mes pasado. Aunque los inversores continúan confiando en que el primer recorte de tipos en Europa se produzca durante la reunión de junio, los recientes repuntes de inflación en Estados Unidos han despertado las dudas sobre la velocidad de los posteriores movimientos.



El IPC general de la zona euro se moderó hasta el 2,4% durante el mes de marzo, en lo que fue el nivel más bajo desde el pasado mes de noviembre, y anteriormente desde agosto de 2021. La inflación de la zona euro ha desacelerado progresivamente desde los máximos alcanzados a finales de 2022 en el 10,6%. El progresivo debilitamiento de la economía europea está ayudando a frenar la demanda, aunque el mercado laboral y los datos relacionados con los servicios siguen siendo sólidos.

El BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios por quinta reunión consecutiva y volvió a condicionar el primer recorte de tipos a los datos que se conocerán durante los próximos meses. Lagarde dijo que había algunos miembros que estaban dispuestos a recortar los tipos en abril, pero que todavía necesitan una mayor confianza de que la inflación se está acercando al objetivo del 2%. También advirtió que la inflación podría seguir fluctuando alrededor de los niveles actuales durante los próximos meses hasta estabilizarse por debajo de su objetivo. Por eso destaca la afirmación de que no esperaran a que todo vuelva al 2% para tomar decisiones, lo que indica que no es estrictamente necesario que tenga que caer al 2% la inflación general para que se produzca el primer recorte de tipos.

Como era de esperar, el organismo europeo rechazó establecer una fecha concreta para el primer movimiento y no quiso valorar el repunte de inflación en Estados Unidos. El Consejo de Gobierno quiere centrarse exclusivamente en la situación de la zona euro y no dejarse condicionar por otros países. Tampoco quiso valorar la posibilidad de que el cruce entre el euro y el dólar pudiera volver a la paridad y los riesgos que eso podría suponer en la recuperación.

El euríbor a 12 meses cerrará prácticamente sin cambios el mes, pero teniendo en cuenta el nivel en el que se encontraba el año pasado, el diferencial caerá alrededor de 7 décimas y servirá para rebajar la cuota a las personas que tengan una revisión de intereses este mes. Tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en España, que son 150.000 euros y 25 años, en el caso de una revisión anual de los intereses, la rebaja sería de unos 50 euros, lo que se traduce en un recorte de la cuota mensual de algo más de 4 euros.

En el último informe publicado por el INE, correspondiente al mes de febrero, el número total de hipotecas sobre viviendas creció un 3,8% sobre el año anterior. Esta subida se produce por la comparación con la caída registrada el año anterior. En términos absolutos el número de hipotecas firmadas continúa por debajo del periodo previo a las subidas de tipos. Los altos tipos de interés, la subida en los precios y la menor oferta continúan tensionando el mercado de la vivienda. Respecto a la tipología de los préstamos, el tipo fijo sigue dominando, aumentando ligeramente respecto al mes anterior. Durante febrero, el 55,3% de las hipotecas se constituyeron a tipo fijo con un interés medio del 3,57%, mientras que el 44,7% restante fue a un tipo variable con un tipo medio de 3,07%.

Desde XTB pensamos que el Euríbor podría permanecer cerca de los niveles actuales por más tiempo de lo esperado. El primer recorte de tipos por parte del BCE está descontado y los siguientes podrían retrasarse ante el repunte de inflación en Estados Unidos. Aunque Lagarde ha afirmado que los retrasos de la Reserva Federal no influyen en la decisión del BCE, la debilidad del euro podría condicionar el ritmo de los recortes de cara a final de año.

Por lo tanto, la evolución del Euríbor seguirá dependiendo de la inflación y del tono del BCE. Si tras un primer recorte en junio es claro sobre los recortes estimados para el conjunto del año, podríamos ver una mayor caída, pero si tras el primer recorte vuelve a condicionar su decisión a los datos, podemos ver a un Euribor en la zona entre el 3,50 y el 3,75 hasta el mes de septiembre. ----------------

Comentario económico de Joaquín Robles, analista de XTB