Nuevo Symbioz, equipado con lo mejor de la tecnología Renault

El Renault 16 fue concebido en 1965 como un coche polivalente, con elementos claves que le diferenciaban: su silueta inédita que incorporaba un portón trasero para acceder al maletero y una banqueta trasera modular. Ofrecía una versatilidad de uso sin precedentes para su época, respondiendo a las necesidades de las familias que buscaban un coche que pudiera adaptarse a sus vidas en sintonía con una sociedad en plena transformación.

Desde entonces Renault nunca ha dejado de innovar con vehículos familiares a la altura de los tiempos. Así ocurrió en los años 80 con Espace, una auténtica revolución gracias a su carrocería monovolumen y a su modularidad, totalmente inédita en la época. En los 90 Renault volvió a hacerlo con Scénic, el primer monovolumen compacto cuyo interior se diseñó para garantizar el bienestar de todos los pasajeros.



Igualmente capaz de adaptar su maletero y su habitáculo a las necesidades de las familias, dotado de tecnologías útiles que añaden valor humano y de un tamaño compacto que se adapta también a la conducción urbana, Symbioz retoma esta receta de vehículo polivalente adaptándolo a su época. Encarnando el nuevo lenguaje de diseño de la marca Renault, Symbioz destaca la continuidad con los recientes Scenic E-Tech 100% eléctrico y Nuevo Captur.

Un concentrado de lo mejor del segmento C

Symbioz reúne lo mejor de la gama del segmento C de Renault en términos de modularidad, conectividad y eficiencia, como un concentrado de conocimientos técnicos e inteligencia diseñado para facilitar la vida a bordo tanto en trayectos cortos como largos. Este modelo se dirige a una clientela muy amplia. Desde las familias que buscan estas cualidades a las flotas de empresas que buscan electrificación y un coste total de propiedad controlado. Para ambos públicos resulta una combinación ganadora.

Renault refuerza así su presencia en el nivel de entrada del segmento C, situándose entre Captur y Austral. Con una longitud de 4,41 m, este nuevo modelo completa la gama E-Tech full hybrid que ya incluye Arkana (4,57 m) y Austral (4,51 m), así como la gama E-Tech 100% eléctrica con Megane y Scenic. Una doble gama con plataformas específicas que representan una coherencia estratégica para dar respuesta a las necesidades de todos los clientes.

Symbioz cuenta con el sistema multimedia openR link con Google integrado y con el espectacular techo panorámico Solarbay, que se vuelve opaco por segmentos a deseo de sus ocupantes. Estará equipado con hasta 29 ayudas a la conducción de última generación para ofrecer lo último en seguridad y confort de conducción.



Con un volumen de maletero de hasta 624 litros, inédito para su longitud exterior, y la posibilidad de adaptarlos gracias a la banqueta trasera deslizante, Symbioz se sitúa en lo más alto de su categoría. Todo ello mientras mantiene la compacidad y la agilidad, lo cual es la combinación ideal de versatilidad, tráfico urbano y vida familiar.

Symbioz es un nuevo vehículo familiar, respetuoso con el medio ambiente y con un coste de uso reducido gracias a un peso inferior a 1.500 kg y a la motorización E-Tech full hybrid de 145 CV, que consigue uno de los mejores niveles de consumo y emisiones del mercado gracias a su exclusiva tecnología ultraeficiente.

Tras Arkana, Megane E-Tech 100% eléctrico, Austral y Scenic E-Tech 100% eléctrico, Symbioz completa la gama compacta de Renault y cierra el capítulo de « la reconquista del segmento C » de la Renaulution.

Tras la reciente llegada de Nuevo Captur a las líneas de producción de la Factoría de Valladolid, esta misma planta se prepara ahora para fabricar Symbioz. Un modelo que también ha nacido en el Polo de Hibridación de Renault Group en España.



¡Nunca un coche ha merecido tanto su nombre! Symbioz toma lo mejor de los últimos modelos de la gama Renault y lo combina con nuestro ADN de coches llenos de vida: el nuevo diseño Renault, nuestra eficiente tecnología E-Tech full hybrid y el mejor sistema multimedia del mercado - openR link con Google integrado - que ha sido aclamado por nuestros clientes. A esto se añade un gran maletero de hasta 624 litros, un asiento trasero deslizante y el techo panorámico Solarbay, que puede volverse opaco por segmentos. Atractivo, práctico, compacto, económico y repleto de tecnologías útiles, Renault Symbioz es el aliado perfecto para la vida profesional y personal. Con Renault Symbioz, nunca estarás solo. Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault

El diseño de Renault Symbioz combina volúmenes sensuales y líneas dinámicas de carácter, tratadas con delicadeza y precisión. Combinado en una silueta bien equilibrada, Symbioz irradia fuerza y sofisticación técnica al tiempo que promete una gran habitabilidad a bordo. Gilles Vidal, director de diseño de la marca Renault.

