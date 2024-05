​La familia Nissan X-Trail incorpora el modelo Adventure

El icónico SUV familiar de Nissan da un paso más hacia el off road con la introducción del nuevo acabado Adventure, dirigido a las familias más aventureras.



Esta nueva versión, refleja el carácter inspirado en la esencia y ADN del modelo: las aventuras al aire libre. Además, con la tracción total en las 4 ruedas e-4ORCE y el sistema e-POWER, permitirá dar un paso más y llevar la aventura electrificada a otro nivel.

Visualmente, el X-Trail Adventure presenta un diseño off road que genera una sensación de gran robustez. En la parte frontal, los clientes se verán atraídos por el acabado oscuro de la parrilla "V-motion" central de Nissan.

El diseño exterior se completa con acabados cromados oscurecidos en el parachoques delantero y trasero, retrovisores de color negro y un exclusivo diseño de llantas de aleación 18" HAIKINGU, también en negro. En la parte inferior del parachoques se han integrado luces antiniebla LED.

X-Trail Adventure estará disponible en 8 combinaciones de colores exteriores, 3 de ellas en acabado bitono con techo negro.

En el interior se ha introducido una nueva tapicería resistente al agua, para los compradores de Adventure que, probablemente, regresarán a su X-Trail después de realizar actividades deportivas al aire libre y ahora podrán hacerlo sin preocuparse por el interior. También contará con todo el equipamiento que una familia necesita para alcanzar nuevos horizontes con total confort, como la banqueta trasera deslizante y reclinable, climatizador tri-zona, asientos calefactables, parasoles traseros enrollables integrados y disponibilidad de siete plazas. Para completar la robustez añadida en el interior, el X-Trail Adventure incorporará alfombrillas y forro de maletero reversible de goma.

Los detalles de diseño exterior de la nueva versión del X-Trail Adventure, junto con la robustez y confort interiores, además de la disponibilidad de tracción total con el sistema e-4ORCE, hacen de Adventure la versión ideal para explorar nuevos terrenos en familia.

La gama de X-Trail no sólo se ampliará con la nueva versión Adventure, sino que también, se reforzarán los equipamientos de todas las versiones con el lanzamiento de la nueva gama 2024. Esta nueva gama incorporará una mayor propuesta de valor en equipamiento, conectividad y acabados interiores, especialmente en la versión N-Connecta, la más vendida en el mercado.

La versión N-Connecta incorporará ahora de serie tapicería en cuero vegano sintético; asistente de conducción autónoma ProPILOT Assist, vinculado al sistema de navegación; portón eléctrico manos libres y Apple Carplay más Android Auto inalámbrico. La versión de acceso Acenta 2024 añadirá el cuadro de instrumentos totalmente digital de 12'3", cargador inalámbrico y el nuevo diseño de llantas de aleación de 18" HIGASHI. Para los clientes más exigentes, se añade en la versión superior Tekna techo panorámico practicable, sistema de sonido premium BOSE de 10 altavoces, nuevo diseño de llantas de aleación de 19" KITAHOTAKA, retrovisor interior dual espejo/cámara, lavafaros y luneta frontal térmica de serie.



Tanto la nueva gama 2024 como la versión Adventure vienen equipadas con el sistema pionero e-POWER de Nissan, que utiliza un pequeño y eficiente motor turboalimentado de 3 cilindros de compresión variable para generar electricidad, que se utiliza para cargar la batería que mueve las ruedas a través del motor eléctrico.

Y, para lograr el máximo equilibrio y seguridad en todas las condiciones, el avanzado sistema de tracción total e-4ORCE consta de dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el trasero, que pueden ajustar la aplicación de potencia 10.000 veces por segundo según el agarre necesario.

En conjunto, el tren motriz del X-Trail ofrece una conducción suave y fluida que recuerda a la de un vehículo eléctrico puro, combinado con la confianza para enfrentar condiciones desafiantes en carretera o fuera de ella, todo sin la complicación de necesitar recargar.

La incorporación del Adventure a la familia X-Trail junto con la nueva gama 2024, que estarán disponibles este verano, aportarán un nuevo atractivo al icónico SUV familiar de Nissan.

Comenta, Roberto García, Brand Manager de la gama crossover en Nissan España: "X-Trail Adventure tiene todos los ingredientes para que las familias puedan explorar nuevas aventuras y conquistar cualquier terreno, con confort y seguridad. El X-Trail ahora está preparado para más aventuras que nunca", y añade "la nueva gama 2024 es un reflejo de nuestro objetivo de mejora constante, pensando siempre en el cliente y en enriquecer la vida de las personas con una gran propuesta de valor en nuestros vehículos". Al explicar el X-Trail Adventure, Arnaud Charpentier, Vicepresidente Regional de Marketing y Movilidad de la zona AMIEO (África, Oriente Medio, India, Europa y Oceanía), comenta: "Comenzamos el desarrollo del X-Trail Adventure con un sencillo lema: Vamos a ensuciarnos. Captura el espíritu de un grupo central de clientes de X-Trail que abrazan la aventura, el aire libre y quieren usar su vehículo para disfrutar de tiempo y aventuras juntos. El X-Trail Adventure ha sido diseñado para ellos. Tiene una apariencia sorprendente gracias a los detalles de diseño exclusivos de Adventure, así como su nuevo interior resistente al agua y atractivas opciones de pintura de dos tonos. Todos se combinan para crear una formula convincente. Y con el tren motriz electrificado pionero de Nissan que combina e-POWER y e-4FORCE, les esperan aventuras electrificadas".



