Señor Zapatero… La prudencia es lo que queda después de gobernar

Estoy de acuerdo con la crítica “motivada”, “razonada”, “justificada”.



El señor Zapatero, expresidente de España, cuya cualidad destacada, por ese motivo, debería ser la PRUDENCIA, la ECUANIMIDAD y jamás, pienso yo, el AZUZAR la calle, el empujar ideológicamente al pueblo y arrastrarnos al enfrentamiento.

Cuando uno dice “Todos los que queremos al PSOE y a la democracia hagamos algo de aquí al lunes, que se imponga la democracia al odio ”, “pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento”, “En este tiempo se ha llevado la negación de la legitimidad del Gobierno hasta el límite. Pero me preocupa más que eso la deshumanización, el insulto y la descalificación”. No es propio de un expresidente.

Estaría de acuerdo, señor Zapatero, si, al mismo tiempo, hubiera recordado las barbaridades que se han dicho y se dijeron de Isabel Díaz Ayuso, de Cristina Cifuentes, de la señora Rita Barberá... pero de eso NUNCA SE HABLA o SIEMPRE LA MEMORIA FALLA, en concreto a usted.

Lo que ha hecho Pedro Sánchez, es dejar el Estado en un extraño “barbecho” durante varios días; es dar a entender sus dudas sobre la justicia, es querer que todas investigaciones de la prensa libre son falsas porque aparezcan ciertos nombres que afectan a su persona.

Nadie se ha metido con su familia, nadie ha condenado a ninguna persona relacionada con él... simplemente, democráticamente, se ha puesto en manos de la justicia determinadas actuaciones para que se estudien, se analicen y se tomen las decisiones que la Justicia decida. Se ataca a Manos Limpias por llevar a la Justicia ciertos hechos y se le ataca porque Manos Limpias, parece ser, no lo sé, en algún momento también erró.

Entiendo que si no se ha juzgado que se juzgue y si se juzgó, ya pasó.

Limpieza democrática y limpieza moral es corregir las falsedades que en Sede Parlamentaria se dicen (como hace poco manifestó la vicepresidenta del gobierno, señora Montero), pero se desdijo, pidiendo disculpas la prensa que lo manifestó primero, pero la señora Montero sigue callada.

El Barbecho político puede ser bueno cuando se personaliza... Me voy... pienso... reflexiono... espero lo que diga la Justicia... evito declaraciones públicas fuera del ámbito político... después actúo como crea conveniente, pero nunca echando la culpa al que ve el posible delito y lo manifiesta y que casualidad que en política siempre el Partido contrario tiene la culpa de ver y decir... PUES NO...

TODOS TENEMOS LA OBLIGACIÓN, señor Zapatero, de manifestar lo que creemos que está fuera de la normalidad, ya sea moral, política o, simplemente, familiar... SIEMPRE Y CUANDO PUEDA AFECTAR A LOS INTERESES PÚBLICOS.

No soy experto... soy un hombre de la calle... puede que un día me equivoque y haga daño... ES NORMAL QUE SE PONGA EN MANOAS DE LA JUSTICIA me apellide como me apellide... ¿NO FUE ASÍ EN EL CASO DEL SEÑOR IÑAKI URDANGARÍN?

Esperemos que este enigmático BARBECHO GUBERNAMENTAL sea para bien de todos y así lo deseo para el señor Pedro Sánchez, siempre y cuando NO MIENTA MÁS.

Al señor Zapatero, rogarle prudencia... a los miembros del gobierno más prudencia... a los presidentes de comunidades seguir trabajando... a don Emiliano García Page, que se deje de bailar al son que a él sólo le interesa... a los simpatizantes del PSOE observar, como todos, comentar como todos y ser como aquellos del 78, PRUDENTES.