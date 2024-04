Flor de mi jardín

A Mercedes Isabel



A mi edad, me pregunto, sin pretender escribir los versos mas triste esta tarde. Como olvidarte, flor de mi vida. Desventurado sería, no haberte tenido. Contigo conocí el amor, que como fragancia en tu ausencia con deleite suspiro. ¡Ay de aquel que nunca ha sabido lo que es el amor! Muerto en vida, es. Yo muero por ti vida mia.

17 abril 2024

---------------- Al releer el poema que me inspiró mi musa Mercedes Isabel, he de reconocer dos cosas muy importantes: La valentía que sin ser poeta, me aventé a escribir ese poema. Y, lo fabuloso que una musa logra inspirar, es algo grandioso, bello y dulce.

La mejor musa es la de carne y hueso

Confieso que dariano soy, y a Rubén apelo y recurro:

"Nada mejor para cantar la vida, Y aun para sonreir a la muerte, que la áurea copa donde vierte la esencia azul de su viña encendida. ........ ¡Voz de oro y miel para decir cantando La mejor musa es la de carne y hueso! Hermano, tu que tienes la luz, dime la mia ¿No oyes caer las gotas de mi melancolia?"