España mantiene su corona en mujeres: la selección triunfa en el Mundial Sénior de Pádel

Partían como favoritas y no dejaron un cabo sin atar cumplieron a la perfección con el guión establecido y demostraron que, aunque bañadas en la gloria por un gran palmarés, quieren seguir ganando y llenando sus vitrinas. Las integrantes de la selección española sénior se llevaron el título Mundial.





Sonrisas en la expedición española, las gladiadoras de ''la Roja'', las hispanas, no tuvieron piedad de su rival en la final, Francia, quienes prácticamente se convirtieron en meras invitadas a la fiesta. Las mujeres comandadas por Icíar Montes dieron poca o ninguna opción a las francesas, a las que desde el primer momento mandaron un mensaje claro: hemos venido a ganar.

La seleccionadora volvió a agitar el tarro de las esencias y decidió realizar alguna pequeña modificación respecto a los duelos de semifinales.

Así, en +55, volvía a pista Belén Castrillo para acompañar a Eva Gayoso y derrotar por 6-0 y 6-0 a Anne Sauemont y Geraldine Sorel; en +50 formaron Bárbara Alcántara y María Silvela para conseguir un 6-3 y 6-4 sobre Alexia Dechaume y Catherine Lalanne.

El punto definitivo lo obtendrían Lorena Figueres y la propia Montes tras superar con un doble 6-1 a Emmelien Lambregts y a Emilie Loit.

Por último, cerrando la manita y certificando su dominio total, Vanesa Alonso e Isabel Domínguez endosaron un 7-6 y 6-0 a Julie Pécastaing y Amelie Detriviere y Cristina Gomis y Nuria Rivas obtuvieron un 6-2 y 6-0 ante Ros Melanie y Charlotte Soubriè.

En lo que se refiere al podio, el conjunto italiano quedó en tercer lugar al imponerse en la pelea por las medallas a Países Bajos por 3-2. Por su parte, Argentina, terminaba su participación en el octavo lugar al derrotar a Gran Bretaña por un amplio 5-0.

Al inicio de la ceremonia de entrega de premios, el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, quiso no solo agradecer la participación de todas las elecciones, sino también alabar el enorme despliegue de los jugadores y el magnífico pádel que durante toda la semana habían ofrecido: ''Cuando inauguramos esta tercera edición del Mundial lo dije y lo subrayé: vosotros sois los que habéis hecho grande al pádel. A seis días llenos de emociones indescriptibles, solo quiero agradecer porque no habéis hecho grande este Mundial, lo habéis hecho enorme, gigantesco. Nos habéis regalado una semana fantástica, increíble. ¡Nos vemos en dos años!''.

Estas son, por último, las parejas ganadoras de los FIP Seniors World Padel en los torneos Open, con cinco títulos para Francia, dos para España y Suecia y uno para México.

Masculino +55: Francisco Javier Rodríguez - Ricardo Charfole (España) Femenino +55: Helena Dahlstrom - Mónica Lundqvist (Suecia) Masculino +50: Norberto Sager - Marcos Raya (España) Femenino +50: Catherine Lalanne - Alexia Dechaume Balleret (Francia) Masculino +45: Octavio Lara - Fabián Mujica (México) Femenino +45: Peggy Maignen - Emilie Loit (Francia) Masculino +40: Per Hjalmarson - Johan Brunstrom (Suecia) Femenino +40: Julie Pecastaing - Amelie Detriviere (Francia) Masculino +35: Maxime Moreau - Adrien Maigret (Francia) Femenino +35: Melanie Ros - Charlotte Soubrie (Francia)