Guía rápida para aprender a manejar archivos SRT como un profesional

Los archivos SRT son el estándar que más se utiliza para añadir subtítulos a vídeos. Son archivos de texto simples que incluyen marcas de tiempo y el texto del subtítulo, lo que los convierte en una herramienta básica para la accesibilidad y la internacionalización de contenidos audiovisuales. Si alguna vez te has preguntado cómo se añaden subtítulos a un video o cómo mejorar su calidad, en esta guía rápida te enseñamos a manejar los archivos SRT como un verdadero profesional.



¿Qué necesitas para empezar?



Antes de sumergirte en la edición y creación de un archivo SRT, tienes que contar con las herramientas adecuadas. Por suerte, no necesitas un software avanzado para trabajar con ellos. Todo lo que necesitas es:

● Un editor de texto (como Bloc de notas en Windows o TextEdit en Mac). ● Un reproductor de vídeo que soporte subtítulos, como VLC Media Player. ● Opcional: herramientas específicas para subtitulación como Subtitle Edit o Aegisub, que facilitan el proceso.

Con estas herramientas a la mano, estarás listo para crear, editar y sincronizar tus propios subtítulos.

¿Cómo se estructura un archivo SRT?

La estructura de un archivo SRT es muy sencilla. Cada línea de subtítulo tiene tres elementos básicos:

Número de secuencia: es el número que indica el orden del subtítulo. Marcas de tiempo: indican el inicio y el final de la aparición del subtítulo. Se expresan en formato hh:mm:ss,ms. Texto del subtítulo: es el contenido que aparecerá en pantalla.

Cómo crear un archivo SRT desde cero

Para crear un archivo SRT para un vídeo, sólo tienes que abrir un editor de texto, como Bloc de Notas o Notepad++. Después, escribe el número de secuencia del subtítulo, comenzando siempre con el número 1 y avanzando en orden. Tras esto, añade las marcas de tiempo, que deben coincidir con el momento exacto en el que quieres que aparezca el texto. Luego escribe el texto del subtítulo, y limita el contenido a unas dos líneas para que sea fácil de leer. Ahora solo te queda guardar el archivo con la extensión .srt y codificación UTF-8 para evitar problemas de caracteres.



Editar y sincronizar subtítulos: consejos prácticos

La edición de un archivo SRT puede ser tan simple como abrirlo y ajustar el texto o las marcas de tiempo. Sin embargo, sincronizar los subtítulos con el vídeo puede requerir algo más de precisión. Pero aquí tienes algunos consejos:

● Usa un software especializado: como Subtitle Edit, que te permiten visualizar el video mientras ajustas los tiempos, lo que facilita la sincronización. ● Divide frases largas: si una línea tiene demasiadas palabras, divídela en dos para mejorar la legibilidad. ● Prueba el resultado: una vez editado el archivo, reprodúcelo junto con el video para asegurarte de que todo está sincronizado correctamente.



Exportar y usar tus archivos SRT

Una vez que hayas terminado de editar tu archivo SRT, es hora de integrarlo con tu video. Hay dos formas comunes de hacerlo: Puedes añadirlo manualmente, ya que muchas plataformas de reproducción de video, como VLC, permiten cargar archivos SRT directamente. O bien, puedes incrustarlo en el vídeo, porque si quieres que los subtítulos sean permanentes, puedes usar herramientas de edición de video como Adobe Premiere Pro o HandBrake para incrustarlos.

Mejores prácticas para subtítulos profesionales

Si deseas que tus subtítulos parezcan del todo profesionales, ten en cuenta que debes usar un lenguaje claro y directo y para ello solo evita jerga complicada y adapta el texto al público objetivo.

Sigue las reglas de tiempo en pantalla, manteniendo cada subtítulo visible durante al menos un segundo, pero no más de seis. ¡Y cuidado con los errores tipográficos! revisa tu archivo SRT antes de publicarlo para garantizar su calidad.