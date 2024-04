La soberbia del conocido como “Pedro el falsificador mentiroso”

No hace falta mucha experiencia para saber que los castillos de arena tardan en construirse, demoliendo necesariamente todo lo que molesta a su alrededor, para, finalmente, contemplar cómo el viento lo derrumba, volviéndole suavemente a su estado natural: arenisca, polvo...

Igualmente, en el ámbito humano, los endiosados “futuristas” que construyen pisando cabezas, caerán... simplemente porque “los de abajo” llegará un momento en el que ya no serán capaces de soportar la soberbia pretensión de la “superioridad” clasista.

La lógica es inapelable: Sostengo lo que puedo y cuando ya no sea capaz caeré sobre mi propia construcción, destrozándola.

Los cimientos aguantan todo, siempre que se haya calculado que el peso a soportar esté equilibrado, que su fuerza sea equitativamente repartida y que sus puntos de resistencia estén equidistantes. Si no se dan esos condicionantes, la construcción, mi yo de “futurista endiosado” se derrumbará.

Pedro, perdón, don Pedro, ¿Ha pensado esto alguna vez? Pedro, perdón, señor Presidente a precio calculado ¿ha pensado, alguna vez, que las zonas inferiores, las que usted conoce y llama clases “bajas” , puede que llegue un momento en que ya no le aguanten?

Pedro, cabeza visible de la avaricia de grupo ¿sabe lo que es el hambre, producto de la ruina ocasionado por unos pocos fariseos comunitarios, “lobos solitarios”, hambrientos, “manadas a la caza, organizada y planificada como casta”?

¿Quizás se necesite ser inteligente para comprender que Grecia, Roma y todos los imperios antiguos, cayeron, como vulgarmente se dice, “POR SU PROPIO PESO”...?

Quizás se necesite crear la CÁTEDRA de la LÓGICA NATURAL y, sin copiar y sin ayudas , aprobarla con “Summa cum laude”

Morirás cuando tus miembros no soporten tu cuerpo...

Serás polvo cuando tus entrañas no sean capaces de sujetar tus miembros...

Morirá la SOBERBIA, tu SOBERBIA... se derrumbará como castillo de arena..., y, como en “lagar universitario perfeccionado”, aquellos a los que llamabas gente de “clase baja”, crearán una nueva sociedad “pisando cabezas podridas” y, con tu asquerosa “Memoria Histórica”, arrojarán sus desperdicios al vacío del olvido...

A la entrada de la antigua Moncloa colocarán tu epitafio: “Aquí yace el polvo de la SOBERBIA... Se ruega no levantar la lápida, sólo verían MENTIRAS”