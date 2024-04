Los beneficios de la Certificación TOP WELLBEING COMPANY. Maximizando el bienestar corporativo

INTRAMA otorga las TOP WELLBEING COMPANY Una de las certificaciones nacionales más prestigiosa en bienestar corporativo otorgada a las TOP empresas en España con mejores prácticas en salud laboral y bienestar corporativo En un mundo empresarial cada vez más competitivo, las organizaciones están reconociendo la importancia del bienestar corporativo como un componente fundamental para el éxito a largo plazo. El bienestar corporativo no solo se trata de ofrecer programas de salud y bienestar a la plantilla, sino también de crear una cultura organizacional que fomente el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, el desarrollo profesional y el compromiso con el bienestar integral de los colaboradores.

En este contexto, obtener la Certificación TOP WELLBEING COMPANY en materia de bienestar corporativo es un paso crucial para las empresas que desean destacarse en este ámbito. Por lo general obtener una certificación otorga credibilidad, reputación corporativa, confianza ante el cliente interno y externo, impulso de la innovación, visibilidad y posicionamiento fortaleciendo la cultura organizacional. Pero, TOP WELLBEING COMPANY, además de todas estas ventajas, otorga otras que se quieren señalar a continuación con más detalle:

1. Promoción de una cultura de bienestar: Obtener la certificación en bienestar corporativo demuestra el compromiso de la empresa con la salud y el bienestar de su capital humano. Esta acción envía un mensaje claro de que la organización valora a su equipo no solo como recursos productivos, sino como individuos completos cuyo bienestar es una prioridad. Esta señalización puede inspirar confianza y lealtad entre la plantilla, promoviendo así una cultura de bienestar en toda la empresa.

2. Atracción y retención de talento: En un mercado laboral competitivo, las empresas buscan constantemente formas de atraer y retener el mejor talento. Ofrecer un entorno de trabajo que priorice el bienestar puede ser un factor diferenciador importante. La certificación TOP WELLBEING COMPANY puede ser un factor atractivo para posibles candidatos, demostrando que la empresa se preocupa por el desarrollo y la calidad de vida de sus empleados. Además, una cultura de bienestar sólida puede aumentar la retención de talento al mejorar la satisfacción laboral y reducir el ausentismo.

3. Mejora del desempeño organizacional: El bienestar corporativo está estrechamente relacionado con el desempeño y la productividad de los equipos. Cuando las personas trabajadoras se sienten bien física, emocional y mentalmente, tienden a ser más comprometidas, creativas y eficientes en su trabajo. La certificación en bienestar proporciona a managers y líderes herramientas para diseñar e implementar programas efectivos que mejoren el bienestar de sus equipos, lo que a su vez puede conducir a un aumento en el desempeño organizacional y los resultados financieros.

4. Reducción de costos relacionados con la salud: La inversión en el bienestar de las personas puede generar ahorros significativos a largo plazo para las empresas al reducir los costes asociados con la atención médica y el ausentismo. Los programas de bienestar que promueven estilos de vida saludables y previenen enfermedades crónicas pueden ayudar a controlar los gastos relacionados con la salud y a aumentar la productividad al reducir la cantidad de días de trabajo perdidos debido a enfermedades.

5. Cumplimiento normativo y responsabilidad social: Obtener esta certificación también ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y normativas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo dado que tienen que trabajar en estas políticas para realizar la memoria técnica. Además, demuestra un compromiso con la responsabilidad social empresarial al priorizar el bienestar de la plantilla y contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad empresarial y la sociedad en general.

En resumen, obtener la certificación TOP WELLBEING COMPANY en materia de bienestar corporativo ofrece una amplia gama de beneficios para las empresas, que van desde la visibilidad y aumento de la reputación corporativa hasta la ayuda a promocionar una cultura de bienestar.

Además, cobra especial valor que la certificación se entrega en el marco de HDH WELLBEING SUMMIT, el mayor congreso profesional y evento de referencia en la presentación de buenas prácticas en salud laboral y bienestar corporativo organizado por INTRAMA en Madrid.

Al invertir en el bienestar, las organizaciones no solo pueden mejorar su reputación y atractivo como empleadores, sino también impulsar el éxito a largo plazo y la sostenibilidad en un mundo empresarial cada vez más consciente del bienestar.