Vivienda inversa, una opción para mejorar la jubilación

Una de las nuevas alternativas para que las personas mayores de 65 años disfruten más de su jubilación. Son muchas las personas en España que dependen de las pensiones estatales, que muchas veces suelen ser insuficientes. Con el aumento del coste de vida, de los gastos médicos y la necesidad de dinero para hacer realidad proyectos personales, la liquidez suele ser un gran problema para los pensionistas.

Por este motivo, empresas como Vern Properties ofrecen alternativas de liquidez inmobiliaria que permite transformar una propiedad en dinero, para disfrutar más de la jubilación. La vivienda inversa es una de las opciones más populares, ya que permite obtener el dinero de la venta de una propiedad, pero los propietarios siguen viviendo allí sin coste y de por vida. Una gran alternativa para los mayores de 65 años que buscan disfrutar esta etapa de su vida al máximo, pero sin perder su hogar.

¿Qué es la vivienda inversa? Una solución de liquidez inmobiliaria innovadora, que consiste en la venta de una propiedad, pero sin perder su uso habitual. La vivienda inversa es una solución para mayores de 65 años con una propiedad a su nombre, que permite recibir una fuente de ingresos adicionales sin tener que dejar su hogar de toda la vida.

El propietario vende su vivienda a través de una empresa especializada y recibe un importe único por su venta o una renta vitalicia, a elección del solicitante. Pero, a diferencia de una venta tradicional, con la vivienda inversa se mantiene el usufructo del hogar. Es decir, que los propietarios pueden seguir viviendo allí de por vida. Si el propietario decide dejar de vivir allí antes de tiempo, se ofrece una compensación extra.

¿Cómo funciona la vivienda inversa? Al solicitar una vivienda inversa, la empresa especializada realiza una oferta teniendo en cuenta la valoración de la propiedad y la edad de los propietarios. La cantidad de dinero a recibir también depende de si los solicitantes prefieren un pago único a la firma del contrato o una renta mensual vitalicia. Una vez acordados los términos, se firma un contrato que establece los derechos y obligaciones de ambas partes.

Los propietarios mantienen el derecho de uso de la vivienda de por vida y reciben el dinero de la venta para disfrutar más de su jubilación. Es importante mencionar que, a diferencia de la Hipoteca Inversa, con este producto se pierde la titularidad de la vivienda, pero tampoco requiere de una devolución. No se genera una deuda ni para los propietarios ni para sus herederos.

5 ventajas de la vivienda inversa Ingreso adicional: una de las principales ventajas de la vivienda inversa es que asegura un ingreso adicional para los jubilados, lo que permite mejorar su calidad de vida y hacer frente a gastos imprevistos.

Mantienen su hogar: con la vivienda inversa, los solicitantes mantienen el uso y disfrute de su hogar de por vida.

Sin deuda: la vivienda inversa no genera una deuda y no requiere la devolución del dinero, ya que se trata de una venta.

Flexibilidad: la vivienda inversa ofrece flexibilidad en cuanto a la forma en que se reciben los pagos. Los propietarios pueden recibir una suma global a la firma del contrato o una renta mensual vitalicia, según sus necesidades financieras.

Acompañamiento profesional: las empresas que ofrecen este producto ponen a un gestor dedicado que responderá a todas las dudas y ayudará en cada paso del proceso.

Vivienda Inversa, una solución para complementar la pensión Para mejorar la calidad de vida, hacer frente a gastos inesperados o cumplir con proyectos personales, la liquidez es fundamental. Y la vivienda inversa asegura esa liquidez que se necesita sin tener que dejar el hogar. Con este producto de liquidez, es posible convertir el patrimonio en dinero, pero sin perder el hogar ni cambiar su estilo de vida.

Empresas como Vern Properties ofrecen esta alternativa de liquidez inmobiliaria, que se ajusta a las necesidades específicas de los pensionistas. Su equipo de gestores ayudará a definir si la vivienda inversa es la mejor opción y acompañará en cada momento para obtener esa liquidez extra que se necesita. La vivienda inversa es una opción atractiva para mejorar la jubilación, ofreciendo ingresos adicionales, flexibilidad y la posibilidad de permanecer en el hogar de por vida.