El Arts DAO Fest regresa a Dubái celebrando la cultura Web3

Danosch Zahedi, cofundador y director ejecutivo de Arts DAO. Este es un evento cultural de la región de MENA en Dubai, que este año regresa con fuerza el 20 y 21 de abril de 2024. Un evento que es un clásico para los entusiastas del arte digital y aficionado a la cultura de internet por igual.



1. ¿Qué es Arts DAO? Es más que un evento es la comunidad Web3 más grande y experiencial en el Medio Oriente, que tiene como objetivo principal llevar su estilo de vida exclusivo a través de experiencias reales a las personas a través de eventos, encuentros, colaboraciones y experiencias emocionantes para los miembros de la comunidad cada vez más numerosos.

Es el primer festival cultural de su tipo dedicado a celebrar el arte digital y la cultura de Internet. Una experiencia inmersiva e inolvidable que muestra la creatividad sin límites y la innovación del mundo del arte digital (https://artsdao.io/#festBlock ).

2. ¿Quienes participan este año? Son muchos pero si quiere nombres tenemos Yuga Labs, Forbes Web3, BMW y muchos otros, convirtiéndose este evento en el más significativo y destacado de Mena en el evento más significativo de su tipo en la región de MENA.

Nuestros oradores están a la vanguardia de web3 y cada uno aporta una perspectiva única. Estamos orgullosos de recibir a una gama tan diversa de visionarios que no solo están dando forma al futuro de la cultura digital, sino que también están ansiosos por compartir su viaje y sus conocimientos con nuestros asistentes.

Como oradores con los que se cuentan tenemos a algunos de los líderes más influyentes y visionarios en el ámbito Web3 como son Zeneca, Fundador de Zenacademy; los Líderes de Pensamiento Web3 Punk6529 y Wale.Swoosh; Tristan Yver, Cofundador de Backpack y MadLads; Poopie, Cofundador de Doodles; Farokh, Cofundador y Presidente de DASTAN, la fuerza motriz detrás de RugRadio y DecryptMedia; Minh Do, COO de Animoca Brands; Eowyn Chen, CEO de Trust Wallet; y Sergej Kunz, Cofundador de la Red 1INCH, entre otros

3. ¿Cuáles son las expectativas para este año? El año pasado ya superó ampliamente todas las expectativas y este año se espera que las supere todavía más. Este año se han incluido una serie de experiencias que están diseñadas para comprometer, inspirar e iluminar. Van desde exposiciones de arte digital impresionantes hasta talleres interactivos, una zona de juegos y un festival al estilo de una fiesta. Se busca crear una plataforma única y excepcional donde la cultura se fusione con la tecnología, fomentando un espacio donde la creatividad y la innovación pueden germinar.

4. Según se ha comunicado tiene diferentes espacios ¿Qué puede decirme o aclararme sobre ello? Tiene diferentes espacios y todos ellos están diseñados para ofrecer una exploración total de la cultura digital.

Van desde el espacio de los creadores a un espacio interactivo con una gran variedad de NFTs que exploran la última vanguardia de la creatividad digital de los nuevos tiempos.

Hay espacios que ofrecen charlas que están preparadas para neófitos como para especialistas digitales experimentados en debates liderados por los líderes más destacados de estos campos.

5. ¿Cuál es la esencia entonces del Arts DAO Fest? El corazón del Arts DAO Fest radica en el intercambio de ideas y la chispa de la innovación. Hemos diseñado un encuentro donde las mentes más brillantes en la cultura digital se reúnen para compartir ideas y conectar a un nivel diferente. Ya sea que estés comenzando tu viaje o seas un experto experimentado, hay algo aquí para expandir el horizonte de todos.

6. El mundo de los juegos es un presente y un futuro ¿se contempla en este espacio?. Por supuesto, presenta las nuevas experiencias de los juegos de las próximas generaciones. No sólo se queda en el mundo de los juegos sino que ofrece un espacio para artistas y DJs y que ofrecen nuevas travesías auditiva y visuales para el futuro.

7. A última instancia ¿Qué ofrece esta plataforma? Esta es una oportunidad para toda la comunidad Web3 y que fomenta conexiones, relaciones, colaboraciones que serán la base de un futuro que ya es presente. Un futuro de nuevas inversiones.