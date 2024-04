A través de MID Car es posible acceder a coches de segunda mano y ocasión en Madrid

Para quienes quieren conseguir un vehículo a un coste menor, los coches de segunda mano representan una alternativa adecuada.

En particular, para los que desean adquirir su primer automóvil, el mercado secundario proporciona oportunidades atractivas.

En Madrid, MID Car es una de las compañías de referencia en este sector. Vinculada durante más de una década a la venta de estas unidades, esta empresa ha configurado un modelo comercial que facilita la realización de operaciones. Su propuesta central es dejar a los clientes 100 % satisfechos tras una transacción, garantizando que la unidad que han adquirido es segura y confiable.

Beneficios de los coches de segunda mano En primer lugar, el beneficio central que ofrecen estos automóviles es un precio menor. Además, los compradores también pueden ahorrar porque no hay que pagar por IVA ni por Impuesto de Matriculación.

Otra ventaja es que estas unidades tienen disponibilidad inmediata. En este sentido, el interesado no debe preocuparse por las listas de espera que, actualmente, son comunes al adquirir un modelo nuevo. Después de que una persona finiquita la compra del coche de ocasión de su preferencia, en tan solo horas ya lo puede estar conduciendo.

Por otro lado, esta alternativa representa a un segmento del sector automotor que en los últimos años ha registrado números históricos. Con respecto a esto, distintos analistas catalogan al 2023 como un año bisagra. Durante los primeros 7 meses de este período, por cada vehículo nuevo se vendieron dos de segunda mano. En particular, los más solicitados son los modelos de entre 1 y 5 años.

Ventajas de operar con MID Car Además de las ventajas que en términos generales ofrece el mercado secundario de vehículos, con una empresa consolidada se pueden conseguir más beneficios. Por ejemplo, MID Car solo vende coches de segunda mano totalmente garantizados. Al respecto, cuando esta empresa recibe una unidad, esta debe llenar estrictos estándares, como haber sido de un único dueño. Además, esta firma ubicada en Torrejón de Ardoz solo admite vehículos de manufactura nacional.

Por otra parte, cada coche debe contar con su respectivo libro de mantenimiento completo, su certificado de kilómetros recorridos y de estructura sin golpes. Asimismo, la empresa cuenta con un taller propio que se encarga de revisar minuciosamente el estado estético y mecánico de cada vehículo. También se verifica su situación legal y fiscal para constatar que no haya ningún tipo de deudas, cargas o restricciones.

Gracias a este proceso, este concesionario puede ofrecer a sus clientes una garantía sin límites de kilometraje que se extiende por un año. Cabe destacar que esta compañía también proporciona un seguro que cubre aproximadamente el doble de los elementos mecánicos que otras pólizas similares.

A través de MID Car es posible acceder a coches de segunda mano de forma rápida y confiable. Además, el cliente puede usar su automóvil actual como parte de pago.