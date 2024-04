Cuerpo y el ministro Carlos Cuerpo

‘Cuerpo’, la primera de acepción del diccionario define aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos. Carlos Cuerpo, desde el mes de diciembre, es el ministro de Economía, Comercio y Empresa. Con respeto a ministros y conceptos, la actualidad del lunes estaba en las agendas y desayunos de los ministros Óscar Puente y Carlos Cuerpo. Europa Press o Nueva Economía Fórum como opciones en un chat de periodistas: ¿A Puente o a Cuerpo? Cuerpo, por conocerlo. Cuerpo, claro. Como cuerpo, Cuerpo. Puente puede ir a baño y masaje o a soltar coces.

La decisión no es baladí. Muestra como está el ambiente, qué importa y a quién. El gobierno, de cara a las elecciones próximas (Vascas, catalanas y UE) lo tiene mál. Sánchez en el Valle de los Caídos retratado con calaveras. Las vicepresidentas primera y segunda están agotadas. Ribera como opción a resguardar para la UE. En Asuntos Exteriores, errores africanos y otros. Con Bolaños, desenterrador en tiempos, poco que rascar. Los hombres y las mujeres titulares de carteras, de pacto, región, autonomía o cuota sirven para lo que sirven: Muy poco. Para mantener interés, sólo lo aprovechable: Escrivá el otro día en un mal momento a cuenta de la IA. Planas en Agricultura con pescadores, agricultores y ganaderos escasos. Y el poco más de Óscar Puente y Carlos Cuerpo, al comenzar de semana. Con Puente, destapado como látigo folclórico, pueden aparecer y dar los titulares de menor calado que dió: Posible contraoferta a la Opa húngara sobre Talgo. Trampas de operadoras privadas (Ouigo e Iryo) en competencia. Rioja a la cola de inversiones de Adif y Renfe, etc.

Cuerpo, sustituto de Nadia Calviño, podría destaparse como el corpus extenso y ordenado de datos y textos que pueden servir de base para conocer por dónde va el Gobierno, qué quiere y qué posibilidades tiene. Alanceado a primera hora por Carmen Obregón, por un desliz de bulto sobre productividad y salarios desde The Objective, lo presentó Carlos Solchaga. Biografía. Nace en 1980, Oposición a Técnico. Desde el primer momento servidor del Estado. Finanzas estatales. Conocidos todos los ministros del ramo, “éste es el mejor preparado”. Lo puso en suerte, comparando la crisis ‘del petróleo’ de su época con lo actual. Con una crisis energética que produce una mezcla de optimismo con el peligro que supone la IA. Puesta la base del Estado del bienestar con Felipe González y gobiernos monocolores, ahora en coalición con grupos que no tienen como principal objetivo el bien de España, la conclusión: “Con estos bueyes habrá que arar”.

El ministro empezó con tono monocorde y aburrido, señalando dos ‘elementos clave’: Coherencia a largo plazo y sostenibilidad más allá del PIB. Cohesión. Reducción de incertidumbre. Medio ambiente. Realidad financiera con costos razonables. Mantener entidad de los trabajadores. Coherencia medioambiental. Transición ordenada desde combustibles fósiles. Fondo UE. El Estado del bienestar permite un estado asegurador. Nuevas tecnologías. Subida del SMI. Brecha en rentas. Sector financiero como pilar de avance. Transición a ‘lo verde’. En un contexto de transiciones, Inversiones y Reformas. Ánimo inversión privada. En el ámbito doméstico, buscar sectores productivos. Reformas estructurales: Para aliviar cuellos de botella: Apoyo al sector que hace viviendas, fomento educativo y facilitar ventas.

En la precariedad del momento, sólo Vivienda, Educación y Ventas. - Cuerpo sin cuerpo - dijo alguien en una mesa de prensa. - Ni alma - contestaron.

El conductor del acto intentó lo posible y más: Oriente Medio (se han adelantado los mercados. No entró en la posible llamada u orden, desde la UE, al Gobierno español lento en la condena al ataque iraní contra Israel). Inversiones en España (Confianza, sin mayoría absoluta, negociación. Diálogo social. Herramienta fondos UE). Banco de España y ayuda a Pymes (Los gravámenes propuestos han sido un éxito. Acuerdos en Congreso y entidades financieras) Transparencia Madrid (competencia sana entre CC.AA) Jornada laboral y salario mínimo (Jornada laboral menguando y salarios subiendo). Presión fiscal (acorde) Competencia China y USA (El marco fiscal es distinto, intereses estratégicos). Economía en renovables (Fomentar las inversiones. Nuevo gobernador para el Banco de España (hombre o mujer, sin nombre). Ayuda a inversiones territoriales (La situación en Cataluña era un riesgo político que había que decir y decidir).

Para apurar el turno final: Nos quedamos en el corto plazo en Europa. En los próximos meses o años, postura colaborativa.

No hubo más. El corpus posible y necesario, que pudo llenar un lunes de primavera con algo consistente, quedó lacio en el tono aburrido del cuerpo y el ministro Carlos Cuerpo.