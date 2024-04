Breve retrato de nuestra actualidad

Hay silencios, otros los llaman escondites, que envían mensajes rodeados de ignorancia histórica, de ignorancia moral, de falsedades impropias de personas con responsabilidad de Estado.



¡Es una pena, entrometerse y además mal, señor Zapatero!

¡Es terriblemente asqueroso escupir realidades, buenas o malas, en vez de DIALOGAR, señor Pedro Sánchez!

¡Es de circo para mayores, convertirse en papagayo de los dimes y diretes callejeros, impulsados desde una calle famosa, llamada “Ferraz”, señor Patxi López!

¡Es una vergüenza, ser de la tierra en la que mejor se habla castellano e ir por las más altas esferas de la Nación REBUZNANDO, en vez de abrir coloquios para, primero aprender y después arreglar, señor Oscar Puente!

A veces pensamos que los portavoces de los Partidos, manifiestan hechos reales; es así. Lo que no tiene sentido es no presentar pruebas tangibles (VIDEOS, GRABACIONES, PRENSA...) cuando la oposición correspondiente quiere desmentir lo que se ha manifestado en Sede Parlamentaria.

Creo con toda la sinceridad que puede tener una persona que está despidiéndose de una vida maravillosa que alguien le regaló, que la sociedad en general y en concreto la occidental está perdiendo las bases éticas que ayudaron a convertir Europa en un gran Imperio de Naciones DEMOCRÁTICAS y de genes de ÉTICA SOCIAL LIBRES y JUSTOS.

Lo último es querer hacer del DERECHO AL ABORTO un PRINCIPIO DE LA UNIÓN EUROPEA.

Europa, defensora de la VIDA, se lanza al vacío de la NADA y el hueco que aparece NO SABE CON QUE LLENARLO.

La modernidad quiere matar a DIOS, ansía ADORAR BECERROS y que lo que llamaban LIBERTAD SOCIAL pase a considerar LIBERTAD INDIVIDUAL sin SENTIDO SOCIAL.

¡QUÉ DIOS ABRA LOS OJOS DE LOS HUMILDES!

¡QUÉ LOS HUMILDES TENGAN EL VALOR DE DEFENDER SUS PRINCIPIOS!

La soberbia del Pueblo de Dios puede que sueñe en un Paraíso sin su CREADOR... El futuro abrirá sus ojos y sus lágrimas ya no serán capaces de dar VIDA.