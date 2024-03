Afrontando el cambio de hora: consejos para una transición saludable

El Dr. Segundo Ramírez, neurofisiólogo de la Unidad del Sueño de Policlínica Gipuzkoa ofrece consejos para afrontar mejor el cambio de hora de este fin de semana, especialmente para personas susceptibles como bebés lactantes y ancianos Link al vídeo: https://youtu.be/L7O6tlPoNdo

"Este fin de semana, nos encontramos ante el cambio de hora, un acontecimiento que marca el inicio del horario de verano en muchos lugares del mundo. Con esta transición, es importante no solo ajustar nuestros relojes, sino también nuestros hábitos de sueño". Con el objetivo de afrontar este cambio de la mejor manera posible, Dr. Segundo Ramírez, neurofisiólogo de la Unidad del Sueño de Policlínica Gipuzkoa, comparte varios consejos que pueden ser de gran ayuda sobre todo para personas más susceptibles.

En palabras del Dr. Ramírez, este desajuste entre el reloj interno biológico y el reloj social puede manifestarse en síntomas como "insomnio, irritabilidad y cansancio, especialmente en bebes lactantes y ancianos". Por ello el especialista de Policlínica Gipuzkoa, recomienda adelantar la hora de acostarse y levantarse "10 a 15 minutos durante la semana previa al cambio de hora". Esta práctica ayuda al cuerpo a adaptarse progresivamente al nuevo horario.

Aunque lo socialmente establecido sea dormir un total de ocho horas, el neurofisiólogo de Policlínica Gipuzkoa indica que no todo el mundo necesita dormir lo mismo, por lo que "lo ideal es dormir el tiempo que necesitemos para estar descansados". Además, añade que para afrontar el cambio de hora es fundamental mantener rutinas regulares de sueño y alimentación, hacer ejercicio, evitar las bebidas estimulantes y limitar la ingesta de alimentos pesados antes de dormir y evitar siestas prolongadas durante los días previos.

