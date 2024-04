Repara tu Deuda Abogados cancela 61.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

El deudor se separó, tuvo que pasar la pensión por alimentación y, además, sufrió el robo de su propio coche Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 61.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "su estado de insolvencia se originó a raíz de que le robaran el vehículo y solicitase financiación para adquirir uno nuevo. Este hecho se juntó con la separación y el pertinente gasto en abogados y demás, que finalizó con la adjudicación de la pensión de alimentos. El deudor solicitó préstamos con la intención de poder ir devolviendo todo poco a poco, pero empezó a acumular cuotas pendientes de pago".

Según señalan desde Repara tu Deuda, "España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad al hacerlo en el año 2015. Estamos ante un mecanismo recomendado por la Comisión Europea para ofrecer una salida airosa a los problemas de sobreendeudamiento de particulares y autónomos".

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fuera fundado en septiembre de 2015, a numerosas personas en estado de insolvencia. Más de 23.000 particulares y autónomos han puesto su caso en manos del despacho pionero en la aplicación de este mecanismo con el objetivo de empezar una nueva vida económica desde cero.

Los abogados de Repara tu Deuda se adaptan a cada caso y ofrecen diferentes modalidades de pago con el objetivo de que no quede nadie sin una segunda oportunidad. Además, el factor humano es una de las piedras angulares de este proyecto, ya que muchos acuden a ellos después de haberlo pasado mal durante un largo periodo de tiempo.

Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite una reducción de los costes del procedimiento, el control del proceso y videollamadas. Todo ello facilita la comunicación directa entre el despacho y sus clientes.

El bufete también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.