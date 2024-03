Bosque Innova: un proyecto para crear empleo y emprendimiento verde, revertir la despoblación, promoviendo la gestión forestal y mejorando la biodiversidad en el sistema Ibérico Sur

COPADE lidera un consorcio de entidades para la ejecución de este proyecto, entre las que se encuentran la Fundación Española de Renaturalización – Rewilding Spain, la Fundación General CSIC, FSC® España, y la Asociación Ecómetro. Se crearán sinergias que ayuden tanto a preservar los bosques, como a crear oportunidades en las comunidades vinculadas a ellos, introduciendo en el mercado recursos sostenibles, apoyando así el tránsito a una bio-arquitectura Los municipios que rodean los bosques del Alto Tajo, Montes Universales y la Serranía Alta de Cuenca, en Castilla-La Mancha y Aragón, cuentan con una densidad media de población inferior a 2 hab./km²,siendo este territorio uno de los menos poblados de toda Europa. La falta de población en el medio rural conlleva al abandono de las actividades tradicionales, potenciando la transformación de los paisajes estables en zonas vulnerables a las perturbaciones naturales, que son cada vez más agresivas y frecuentes, fruto del cambio climático que sufre el planeta.

Consciente de ello, la Fundación COPADE pone en marcha el proyecto Bosque Innova. Una propuesta enfocada a revertir la despoblación con un enfoque holístico y de género. Gracias a este proyecto se crearán oportunidades vinculadas a los bosques, atendiendo también a la preservación y mejora de la biodiversidad. El proyectopromueve la sostenibilidad económica, social y ambiental de forma directa en Cobeta y Orea y en todos los municipios pertenecientes a la Mancomunidad del Alto Tajo: Arbeteta, Peralveche, Armallones, Poveda de la Sierra, El Recuenco, Peñalén, Villanueva de Alcorón y Zaorejas con sus pedanías (Villar de Cobeta y Huertapelayo). También se trabajará para impulsar una plataforma que abarque municipios de la provincia de Cuenca y de Aragón.

Bosque Innova,que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, prevé gestionar la restauración de paisajes en una superficie total de 81.126 hectáreas. Se implementarán acciones de mejora, desarrollo y diversificación de aprovechamientos forestales en un territorio con gran biodiversidad, pero con un claro abandono rural y una falta de gestión.

Por ello, uno de los objetivos del proyecto es la generación de paisajes resilientes a través de estrategias clave. Se implementarán medidas de conservación forestal, impulsando la gestión forestal sostenible, la restauración micológica, la recuperación de pinares de pino resinero y la identificación de posibles zonas de bosque libres de intervención humana.

Reducir el volumen de biomasa no sólo es esencial para la protección contra incendios forestales, sino que a su vez permite la entrada de luz en el sustrato, potenciando la biodiversidad de este. En consecuencia, se restaurarán áreas micológicas en parcelas piloto. Esta actuación se llevará a cabo en el término de Orea, el de mayor altitud, que posee unas condiciones hídricas especiales.El éxito de este proyecto piloto permitirá su replicabilidad a otros municipios y mancomunidades.

Actualmente, la falta de luz, el estrés hídrico provocado por el cambio climático, la presión de herbívoros y la recolección no regulada del recurso micológico, ha provocado una merma en la producción de setas de estos montes. La regulación de la recolección micológica, la reproducción de micelios en zonas aptas para su recolección y la formación de la población local para llevar a cabo una recolección responsable, impulsando el emprendimiento ligado a este recurso, son sólo algunas de las acciones que se implementarán para mantener y mejorar la situación actual del sector micológico, lo que fomentará también su mercado.

Por otro lado, se buscará recuperar zonas arboladas de pino rodeno en la localidad de Cobeta, tradicionalmente vinculada a la resinación, gracias a un sistema de gestión que mejore la producción de resina y aumente la resiliencia de los pinares frente a incendios forestales. También se seleccionarán parcelas tipo para investigar la evolución natural de los espacios. Para el impulso de la gestión forestal sostenible se creará una plataforma que refleje las acciones llevadas a cabo en la Mancomunidad del Alto Tajo, extendiéndose también a otros municipios de Guadalajara, Cuenca y Teruel.

Se espera contribuir de manera directa e indirecta a la conservación de especies amenazadas en el Parque Natural del Alto Tajo, preservando en determinadas zonas de actuación, más del 60% de las especies raras y muy raras de todo el parque. Además de proteger y fomentar todos los beneficios del entorno, esta iniciativa promueve establecer un vínculo sólido con los habitantes locales, quienes son los principales protagonistas de las acciones que se llevarán a cabo. Bosque Innova abordará los desafíos del cambio climático, creando oportunidades económicas derivadas de la gestión sostenible del paisaje y facilitará la permanencia de las comunidades locales, con su esencial papel de custodia del territorio. Apoyando el emprendimiento de la bioeconomía, se espera generar un significativo número de puestos de trabajo, directos e indirectos, en el marco del empleo verde, como los relacionados con el sector maderero, los servicios ecosistémicos y el emprendimiento rural.

A priori, el proyecto tratará de identificar las 1.000 ha de bosque más naturalizadas (potenciales rodales maduros), gestionar más de 46.000 ha de monte, realizar la planificación en prevención de incendios forestales en 80.000 ha, certificar 5.000 ha de superficie arbolada (asegurando así tanto la calidad de su gestión como la de los productos) y doblar los 14.000 m3 de madera hasta ahora comercializada en el territorio. Así como dar formación en resinación y micología a cerca de 500 personas e informar y sensibilizar a los habitantes del territorio en materia ambiental.

Con motivo de impulsar la innovación en el sector forestal, la Fundación General CSIC aportará su experiencia y medios para crear un Open Lab dirigido a la valorización de los recursos de los montes y el patrimonio forestal. Se potenciará la puesta en marcha de proyectos tecnológicos empresariales y la realización de acciones de transferencia de conocimiento. Todo esto se realizará partiendo de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que facilitarán la viabilidad de las acciones emprendidas y las oportunidades de negocio identificadas.

La reindustrialización del sector forestal en un entorno productor de madera de alta calidad (así tipificada en laboratorio por Cesefor, a través de un proyecto denominado Go Prorural, en 2023, también liderado por COPADE) es esencial, tanto para las comunidades locales vinculadas a él, como para la sociedad en su conjunto. Esto permitirá poner en el mercado la materia prima necesaria para llevar a cabo una transición ecológica, justa y sostenible.

La Fundación COPADE impulsa la sostenibilidad de las cadenas de valor del medio forestal a través de sus certificaciones Madera Justa y Compromiso Huella Social y Sostenibilidad. Madera Justa asegura el cumplimiento de los principios de Comercio Justo, mientras que la certificación Compromiso Huella Social y Sostenibilidad facilita la medición del impacto de organizaciones, de cualquier sector, incluido el forestal, impulsando su mejora, en el marco de la Agenda 2030.

Entidades colaboradoras

COPADE lidera Bosque Innova, proyecto en el que colaboran la Fundación Española de Renaturalización – Rewilding Spain para la renaturalización de paisajes, la Fundación General CSIC para la promoción de la innovación y transferencia de conocimiento, FSC® España para la promoción de la gestión forestal responsable y sostenible, y la Asociación Ecómetro para difundir la ecología y la arquitectura sostenible.