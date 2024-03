DS 7 E-TENSE 4x4, compañero ideal para las rutas invernales

Las carreteras y pistas forestales de alta montaña, totalmente cubiertas de nieve y hielo en esta época del año, son el lugar ideal para poner a prueba el comportamiento de la tracción total del DS 7 E-TENSE 4x4, disponible en versiones de 300 CV y 360 CV, y los neumáticos Michelin Crossclimate2 SUV en un tipo de terreno deslizante y lleno de elementos inesperados en el que se mueven a sus anchas.



Con un posicionamiento, por dimensiones, diseño, tecnología y prestaciones, a caballo entre la parte alta del segmento C‑SUV Premium y el segmento D-SUV, el DS 7 E-TENSE tutea a rivales de alto nivel y prestigio con bazas como su alto nivel de equipamiento y refinamiento a bordo, y una de las ofertas híbridas enchufables más amplias del mercado. Junto a las dos motorizaciones E-TENSE 4x4 de 300 y 360 CV se pueden encontrar versiones de tracción delantera de 225 CV y 180 CV. Este amplio abanico de alternativas permite a este modelo ser un referente en el mercado C-SUV Premium español en el que ocupa la quinta posición con 491 matriculaciones en los dos primeros meses del año.

Con un parque de 16.890 DS 7 circulando en España desde su lanzamiento en abril de 2018, este SUV es un modelo clave para DS Automobiles. En 2023, sus 2.321 matriculaciones representaron el 57% de las ventas de la marca en España. Todo un pilar para la “maison” del lujo automovilístico francés.



Gracias a su tecnología de vanguardia, el DS E-TENSE 4x4 une las ventajas de la tracción total, como una mayor adherencia y motricidad en terrenos difíciles, un plus de aceleración y un mayor nivel de seguridad con las características que definen la filosofía E-TENSE, como niveles de consumo entre los mejores de su categoría, un confort de marcha digno de la leyenda del DS “Tiburón” y una gran habitabilidad interior con la que gana incluso a competidores de mayor tamaño.





DS Automobiles ha trabajado intensamente en el funcionamiento de sus cadenas de tracción 4x4 para lograr un funcionamiento intuitivo, eficiente y con la mayor coordinación entre tecnologías y motores para ofrecer un resultado sobresaliente. De este modo, la tecnología puede pasar a la acción perfectamente en modo 100% eléctrico: la batería proporciona energía a las ruedas y al motor del eje delantero mientras que las ruedas traseras son accionadas por el motor eléctrico trasero. Cuando el DS 7 E-TENSE circula en modo híbrido, las ruedas delanteras se mueven gracias al motor térmico y la caja de cambios, mientras que las posteriores funcionan gracias a la combinación entre el motor eléctrico trasero y la batería.

Por otra parte, el motor E-TENSE 300 CV 4x4 arranca en tracción total y es capaz de mantenerla hasta los 135 Km/h pero, si, después de 300 metros, no detecta ningún problema de firme o de adherencia pasa a modo 4x2. En cambio, la motorización E-TENSE 4x4 360 funciona en modo 4WD por defecto. Sólo salta a tracción delantera si lo solicita el conductor o si se superan los 190 Km/h.



Como compañero ideal para las rutas invernales, DS ha elegido al crossover de los neumáticos: el MICHELIN CrossClimate 2 SUV, que ha demostrado ser el neumático perfecto para funcionar con seguridad tanto en condiciones extremas de nieve o frío como en el asfalto de la ciudad. Este neumático All Season de Michelin, que cuenta con certificación invernal (marcaje M+S y el pictograma 3PMSF), se caracteriza por mantener las prestaciones en condiciones de baja temperatura, por su mayor capacidad de tracción y adherencia en superficies deslizantes, por ser una alternativa legal a las cadenas para circular sobre nieve y porque puede utilizarse durante todo el año, sin necesidad de sustituirlo cuando finaliza la temporada invernal. Además, como toda la gama de neumáticos del fabricante francés, MICHELIN CrossClimate también es compatible con vehículos híbridos y de propulsión 100% eléctrica.

