Libertad, un don de Dios

Pongo en mis cosas tantos embelesos,

que me aíslo del mundo circundante; tal vez sea ramplón y delirante, que me guste escribir con trazos gruesos.

Procuro que mis actos no estén presos, o al albur de la clase dominante; voy a proseguir libre y discrepante, aunque me lleve a cometer excesos.

Nacimos libres porque Dios lo quiso, y libres seguiremos si logramos apartar la cizaña del camino.

Hay que sembrar amor y compromiso, hasta lograr que todos entendamos que la libertad es un don divino.