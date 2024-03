Terapias alternativas para víctimas de accidentes

Un accidente automovilístico es a menudo uno de los eventos más traumáticos y dolorosos que uno puede experimentar, especialmente si deja lesiones duraderas. Si bien la atención médica en una clínica de accidentes en Miami es el punto de partida para el diagnóstico y el tratamiento, las lesiones crónicas a menudo requieren pensar de manera innovadora para producir resultados y mejoras duraderos.



Tratamientos holísticos y opciones de medicina alternativa

Hay varios tratamientos alternativos disponibles para las víctimas de accidentes que brindan un tratamiento duradero cuando las terapias medicinales tradicionales no son suficientes. Algunos de estos tratamientos alternativos incluyen:

- Atención quiropráctica - Acupuntura - Masaje - Programación neurolingüística - Tai Chi - Homeopatía

Atención quiropráctica

La atención quiropráctica es un tratamiento no invasivo que busca el equilibrio mediante la corrección de subluxaciones en la columna. La atención quiropráctica puede ayudar a reducir la inflamación en huesos, músculos y articulaciones. Ayuda a reducir el tejido cicatricial a medida que su cuerpo sana y brinda un alivio del dolor sin el uso de medicamentos recetados o de venta libre. Los ajustes simples y regulares realizados por un quiropráctico calificado ayudarán a restaurar el rango de movimiento y aumentar la movilidad.

Acupuntura

Los acupunturistas utilizan una serie de agujas colocadas en puntos de presión debajo de la piel para mejorar el chi, o energía de fuerza vital, en el cuerpo. Las lesiones y el dolor crónico asociados a ellas suelen ser el resultado de una energía estancada que se niega a moverse, manifestándose como una parte del cuerpo que no funciona como se esperaba. Mediante el uso estratégico y bien planificado de la acupuntura, las víctimas de accidentes experimentan ausencia de dolor, mayores niveles de energía, mayores estados de alerta mental y un mejor estado de ánimo. Todos estos trabajan juntos para proporcionar al cuerpo un entorno ideal para la curación.

Masaje

La terapia de masaje ayuda a relajar los músculos rígidos y desequilibrados, reducir el estrés y la ansiedad y reducir la cantidad de trauma físico y emocional atrapado en el cuerpo. Algo en el toque personal y sanador de otra persona lo coloca a uno en un estado de receptividad, abriendo la mente y el cuerpo para aprovechar sus propias habilidades curativas innatas. Los pacientes informan una mayor relajación, menores niveles de estrés y una mayor sensación de bienestar que aquellos que no participan regularmente en este método de curación alternativo.

Programación neurolingüística

La PNL, o programación neurolingüística, es una herramienta curativa que puede resultar extremadamente útil para ayudar a las víctimas de accidentes a superar el trauma. Es eficaz en el tratamiento de diversos problemas psicológicos, como fobias, traumas, ansiedad e incluso el trastorno de estrés postraumático.

Un médico guía a un paciente a través del proceso de recordar y volver a experimentar un evento traumático en un ambiente seguro. Una vez que los sentimientos y emociones resultantes han sido evocados, se le da al paciente la oportunidad de reemplazar la experiencia desagradable con una experiencia deseada cargada positivamente. Este patrón rápido de reprogramación permite al paciente dejar de lado los problemas y miedos que lo frenaban, dándole una sensación de empoderamiento mientras diseña y crea un futuro más saludable.

Tai Chi

El Tai Chi usa una serie de movimientos diseñados para alinear la postura con la respiración y la intención, poniendo al cerebro en un estado parasimpático para ayudar a facilitar la curación. Los pacientes que se embarcan en el estudio y la aplicación del Tai Chi como parte de su proceso de curación informan de un aumento de la flexibilidad y la fuerza, una reducción del dolor crónico y un estado mental positivo, todo lo cual contribuye a una curación duradera.

Homeopatía

La homeopatía es la aplicación de esencias y aromas de plantas naturales para estimular áreas del cerebro con el fin de promover la curación. Se ha utilizado de manera muy eficaz en el tratamiento del dolor, las molestias, los traumatismos físicos, los esguinces y las torceduras, e incluso en la recuperación de procedimientos quirúrgicos en lugar de medicamentos recetados.

Las víctimas de accidentes buscan una total recuperación

Los tratamientos médicos convencionales no siempre se consideran el mejor curso de acción para muchas víctimas de accidentes, y la gente está empezando a pedir una combinación de medicinas tradicionales y alternativas para lograr éxito y curación a largo plazo.

Investigar cómo los tratamientos alternativos podrían funcionar para usted le proporcionará la información que necesita para sanar.