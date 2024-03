La filosofía como reina de las ciencias

La filosofía es un saber generalista de segundo grado, que analiza los métodos de las ciencias y también las cosmovisiones científicas. Es un saber instrumental, al igual que lengua o matemáticas, por lo que es muy útil en la argumentación y en los procesos de razonamiento y entendimiento de la realidad, tanto social como humana. En el origen de la filosofía hace 2.600 años en Mileto, en el mundo helénico, ciencia y filosofía estaban unidas e integradas. La filosofía es la reina de las ciencias, porque responde a las grandes preguntas que se plantean en la búsqueda del conocimiento más profundo y completa y matiza lo expresado e investigado, por las ciencias particulares. El campo de la filosofía es la totalidad de la existencia y la experiencia.



En relación con la metodología filosófica es evidente, que analiza la estructura del conocimiento científico y los métodos de investigación y tiene muy diversas ramas como: filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, filosofía moral o ética, metafísica, teoría del conocimiento, filosofía del arte o estética, filosofía de la física, de la química, de la matemática, de la biología, Bioética, etc.

Frente a la creciente especialización de las ciencias, la filosofía proporciona un saber de conjunto y posibilita la interdisciplinariedad en los conocimientos. Además, potencia el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar, discutir e investigar, que son esenciales en cualquier saber o disciplina.

Existen distintas formas del saber filosófico, desde la académica a la mundana. Desde tratados escolásticos muy abstractos hasta ensayos de una lectura menos complicada, aunque también exigente. La gran complejidad de la jerga filosófica es similar a la propia de la química, la medicina o la física o la biología y nadie rechaza estas ciencias, por esta causa. La jerga sirve para dar más precisión a lo que se explica o argumenta y no es algo gratuito, todo lo contrario. No es un saber compuesto de juegos de palabras, al igual que las ciencias naturales o formales, tampoco son juegos de fórmulas o de símbolos y experimentos. La filosofía es un saber igual de importante que la matemática o la química, es una ciencia social y humana, que es tan necesaria como las ciencias experimentales. Las Humanidades o Ciencias Sociales son tan indispensables como las ciencias naturales. Algo reconocido por grandes científicos de la categoría de Erwin Schrödinger, el creador de la mecánica cuántica y que era amigo de un filósofo español decisivo como es Xavier Zubiri, y por parte de Einstein y otros. El mismo Zubiri investigó de modo profundo las ciencias de su tiempo compartiendo ideas con Einstein.

El mismo Galileo era, además de un extraordinario matemático y profesor, filósofo del duque de Toscana. Isaac Newton tituló su obra principal Principios matemáticos de la filosofía natural. Lamarck, un gran naturalista francés al escribir su obra principal le puso el significativo título de Filosofía zoológica, a principios del siglo XIX.

La filosofía sirve para muchísimo y no para nada como dice gente que no saben ni lo que dicen, porque no entienden o no conocen las funciones esenciales de la reflexión filosófica, en todos los aspectos imaginables, en el mundo actual y también respecto al pasado y al futuro.

La filosofía es muy útil para dominar el lenguaje, para entender y comprender, para crear conocimiento y cultura. Sirve para potenciar la expresión escrita y oral. Es insustituible para la búsqueda de soluciones a los múltiples y diversos problemas de nuestro tiempo. Analiza infinidad de aspectos de la realidad que nos corresponde vivir y se interesa por todo, por ejemplo, también existe la filosofía del cine.

En la época de Pitágoras la filosofía y la matemática formaban parte de lo que se consideraban saberes esenciales o principales, algo que retomó, en el siglo IV antes de Cristo el padre de la filosofía Platón en su Academia, en la que figuraba, en el frontispicio de la entrada, nadie entre aquí que no sepa matemáticas. El mismo Aristóteles, que fue un gran filósofo también a través de su incansable curiosidad y de su gran inteligencia logró atesorar una gran cantidad de conocimientos, en diversas ciencias como la biología, zoología, etc. También destacó el estagirita por sus extraordinarios tratados lógicos y por su física, metafísica, política y otros escritos en los que puso de manifiesto su enciclopédica erudición. Además, fue un excelente profesor y minucioso y profundo investigador y nos legó más tratados sobre ética, etc.

La oratoria que es muy útil no solo fue desarrollada por los sofistas, también Sócrates con su extraordinaria capacidad argumentativa, a través de sus diálogos y preguntas, se cuestionó lo que son las cosas y las realidades y sus esencias de una forma magistral, algo que influyó de modo enorme en su amigo Platón.

Con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno la filosofía es un saber que lo critica todo y potencia el análisis de lo real en todas las dimensiones, desde una perspectiva rigurosa y técnica buscando también las causas materiales de lo que sucede en el presente e interesándose por el pasado y el futuro, en todos los sentidos analizables, que son innumerables.