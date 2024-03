Muchas veces nos olvidamos que el amor está en cada ser humano, hoy quiero invitarlos a todos a amar, a vivir su amor plenamente. En ocasiones nos preocupamos del qué dirán, de que si tiene dinero, que si se viste exclusivo con prenda de marcas, nos olvidamos que los niños viven sonriendo por todo, juegan con cualquier niño, les guste a los padres o no y, siempre están contagiando alegría.

Vivimos pensando que queremos una hermosa casa, alquilar el mejor departamento de la Ciudad, conocemos a alguien que no tiene nuestra misma religión, es más oscuro de piel, y recién lo conocemos y estamos pensando averiguar quién es, si tiene pareja, cuando lo único que realmente existe en la vida son momentos hermosos que no tienen precio y que puede ser con esa persona que pensaste que nunca se enamorarían de manera especial, pero la vida ha permitido que coincidan para amarse sin temor ni limitaciones sin importar la distancia, edad, cultura, clase social, etc., Están invitados a vivir el ahora, el futuro no existe, quitémonos el miedo, de que te critiquen, de que la relación duró un día, unos meses, un año, tal vez no porque un hasta siempre. Entonces arriésgate a amar, entrégate en cuerpo y alma, nadie sabe cuál será su último día, donde conozca el gran amor de tu vida, donde el tiempo que dure será real, hermoso, romántico, entonces arriésgate a amar, hay niños, que nacen y mueren y no conocen nada del regalo de la vida.

Querido lector tú, que estás leyendo, sé feliz, aprovecha la oportunidad de encontrar tu gran amor, ese amor romántico anhelado, tierno que sueñas, toda la vida, pero nunca deje llevarte por los convencionalismos sociales, no les de crédito a la sociedad, a esa gente mezquina que en ocasiones critica la felicidad de los demás, ignora y aléjate de todos los que no quieren que tú seas feliz.

Decídete hoy a amar, abre los brazos, el que no se arriesga no puede disfrutar; una mirada, un roce de manos, hacer el amor en la cocina, en la sala de tu casa, en la hierba, disfruta del amor sin importar el tiempo y lugar.

Recuerda Amar es nunca tener que pedir perdón.

Sobre la autora:

Idalmis Castellanos Botas es escritora y poeta cubana. Foto: 13/03/24. Cortesía



Idalmis Castellanos Botas (Cuba). Es escritora y poeta. Desde sus primeros años de estudio, participó activamente en todas las actividades pioneriles. Es graduada de Técnico Medio en Bibliotecología y ulteriormente Licenciada en Educación en el I.S.P.F.P., en la especialidad de Literatura y español. Trabajó como bibliotecaria en diferentes establecimientos, así como también en el cargo de Especialista en Capacitación y Cuadro. En paralelo, se desempeñó como guionista y locutora de la Radio Base “Oro Negro”. Idalmis es autora del poemario: La Luna y mis lujurias, publicado en 2020.